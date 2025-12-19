VIDEO / Kaos zbog kiše: Ulice poznatog grada izgledaju neprepoznatljivo

Nevjerojatne scene iz Dubaija, koji su pogodile nekarakteristično obilne kiše.
Obilna kiša okupala je Dubai i Abu Dhabi u ranim satima ovog petka, što je dovelo do poplava, dok je velik broj ljudi ostalo raditi od kuće.
Poplave su iz funkcija izbacile i određen dio prometnica, pa su lokalne vlasti izdale upozorenja i zamolile građane da izbjegavaju nepotrebna putovanja. Hitne službe su na oprezu i motre situaciju dok traju nestabilni vremenski uvjeti.
Heavy rain early this morning led to localized flooding across parts of Dubai and other UAE areas. Waterlogging was reported on several roads as authorities issued weather warnings and urged residents to stay cautious and avoid unnecessary travel.— Mazhar Khan (@Mazhar4justice) December 19, 2025
Emergency teams are monitoring… pic.twitter.com/dwSYOXuT4Y
Nekoliko država Perzijskog zaljeva podiglo je razinu pripravnosti zbog prognoza obilnih diljem regije. Uz Ujedinjene Arapske Emirate, upozorenja su izdana i u Kataru te Saudijskoj Arabiji, piše The National News.
Crazy weather in Dubai tonight!— Sanjay (@SanjayWeb3) December 18, 2025
One minute the Burj was surrounded by clouds and looked beautiful, and the next minute I was surrounded by clouds, lightning, and rain. 😭
As we know, the city isn’t built for heavy rain, so everyone stay safe out there! ✊🏾 pic.twitter.com/bzbYXXx8GT
Heavy rain lashed Dubai and Abu Dhabi in the early hours of Friday, leading to flooding and sparking work-from-home arrangements in some parts of the country pic.twitter.com/iHu1iR0yo7— The National (@TheNationalNews) December 19, 2025
