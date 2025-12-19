Oglas

Poplave i obilne kiše

VIDEO / Kaos zbog kiše: Ulice poznatog grada izgledaju neprepoznatljivo

author
N1 Info
|
19. pro. 2025. 10:52
screenshot
Screenshot (X)

Nevjerojatne scene iz Dubaija, koji su pogodile nekarakteristično obilne kiše.

Oglas

Obilna kiša okupala je Dubai i Abu Dhabi u ranim satima ovog petka, što je dovelo do poplava, dok je velik broj ljudi ostalo raditi od kuće.

Poplave su iz funkcija izbacile i određen dio prometnica, pa su lokalne vlasti izdale upozorenja i zamolile građane da izbjegavaju nepotrebna putovanja. Hitne službe su na oprezu i motre situaciju dok traju nestabilni vremenski uvjeti.

Nekoliko država Perzijskog zaljeva podiglo je razinu pripravnosti zbog prognoza obilnih diljem regije. Uz Ujedinjene Arapske Emirate, upozorenja su izdana i u Kataru te Saudijskoj Arabiji, piše The National News.

Teme
Abu Dhabi Dubai Obilna kiša Poplave Ujedinjeni Arapski Emirati Vremenske neprilike

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ