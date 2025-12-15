Najmanje 37 osoba poginulo je u bujičnim poplavama u marokanskom gradu Safiju na atlantskoj obali, priopćile su u ponedjeljak marokanske vlasti.
Četrnaest osoba još uvijek prima medicinsku skrb, a među njima su dvije na odjelu intenzivne njege, naveli su u priopćenju.
Obilna kiša u nedjelju poplavila je kuće i trgovine u starom dijelu lučkog grada Safija, odnosila automobile i obustavila promet mnogim cestama u gradu i okolici oko 300 kilometara južno od marokanskog glavnog grada Rabata.
Stanovnici procjenjuju razmjere štete i čiste poplavljene kuće, a škole su zatvorene.
Terrifying flooding due to extreme rainfall in Safi, Morocco 🇲🇦 (14.12.2025) pic.twitter.com/h7qyrJXaHU— Disaster News (@Top_Disaster) December 14, 2025
Lokalni mediji objavili su videozapise poplavljenih ulica i automobila u starom dijelu grada, kao i čamce korištene u spasilačkim operacijama.
Jedna žena izvučena je na sigurno nakon što je ostala zarobljena u blatnjavoj poplavnoj vodi u blizini drevnih vrata u starom gradu Safiju.
In Morocco, flash floods from torrential rains have killed at least 37 people in the coastal town of Safi.— DW News (@dwnews) December 15, 2025
The death toll is expected to rise further as rescue efforts continue. pic.twitter.com/7OWRfdesqk
Vlasti su rekle da je poplavljeno najmanje 70 kuća i trgovina.
Maroko se suočava s obilnim kišama i snježnim padalinama na planinskom lancu Atlasu nakon sedam godina suše koja je ispraznila neke od glavnih rezervoara.
