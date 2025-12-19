Rusija reagirala na odluka EU-a za financiranje Ukrajine

Merz je u početku nastojao koristiti sredstva ruske središnje banke, uglavnom zamrznuta u Belgiji, za osiguravanje zajmova i do 210 milijardi eura. Međutim, plan je na kraju propao zbog protivljenja zemalja, uključujući Francusku i Italiju, nakon što je Belgija posebno izrazila velike pravne i političke zabrinutosti.