60000 MIGRANATA U CEUTI
VIDEO / Migrantski val iz Maroka podijelio Europu: "Dokle god pogled seže, vide se ljudi koji lutaju ulicama"
Procjenjuje se da je oko 60.000 migranata ušlo u Ceutu u posljednjih nekoliko dana, rekao je u petak čelnik te španjolske enklave u sjevernoj Africi Juan Jesus Vivas, što je više od polovice stanovništva Ceute
Vivas je novinarima izjavio da ih je prilikom prelaska 34 poginulo.
Španjolski ministar untarnjih poslova procijenio je da se do petka u Maroko vratilo 25.000 migranata.
Premijer Pedro Sanchez je izjavio da su masovni prelasci desetaka tisuća ljudi iz Maroka "kršenje španjolskog teritorijalnog suvereniteta" i istaknuo da španjolske vlasti u suradnji s Marokom ubrzavaju njihov povratak.
Migrantski val iz Maroka podijelio Europu
Masovni ulazak migranata u Ceutu izazvao je podjele u Europi. Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani rekao je u četvrtak da bi trebalo suspendirati Španjolsku iz šengenskog prostora slobodnog kretanja ljudi.
Njemački kancelar Friedrich Merz je izjavio da u petak da pozdravlja namjeru Španjolske da ne dopusti ilegalnim migrantima ulazak na europsko tlo.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron zatražio je od ministra unutarnjih poslova Laurenta Nuneza da pojača kontrole na granicama sa Španjolskom, rekli su izvori bliski predsjedniku.
Sanchez uvjerava da će u suradnji s Marokom riješiti migrantsku krizu
Došavši u petak u Ceutu u kojoj živi 84.000 ljudi, Sanchez je lokalnim stanovnicima poručio da je svjestan ozbiljnosti situacije i da preuzima odgovornost za njezino rješavanje.
"Riječ je o napadu i narušavanju teritorijalnog integriteta Španjolske. Ceuta je španjolski grad, osuđujem povredu teritorijalnog integriteta", izjavio je Sanchez novinarima.
Najavio je da će naložiti postavljanje plutača uz granični lukobran kako bi uspostavili fizičku zaštitnu prepreku te da će vlada ubrzati sve postupke kako bi se olakšala repatrijacija migranata.
"Mafija vodi mlade ljude u smrt"
Ministar unutarnjih poslova je izjavio da u suradnji sa susjednim Marokom već traje povratak velikog broja migranata i da je Ceutu do petka već napustilo 25.000.
Sanchez je optužio "mafiju", odnosno trgovce ljudima da "lažnim obećanjima vode mlade ljude u smrt na Mediteranu". Po njegovim riječima, društvenim se mrežama nakon nedavne odluke španjolskog vrhovnog suda proširila poruka da se ljude ne može vraćati morskim putem.
Sud je 8. srpnja odlučio da migranti koji plivajući pokušavaju ući u Ceutu ili drugu španjolsku enklavu Melillu ne mogu biti odmah vraćeni u Maroko nego moraju proći redovni upravni postupak.
Sud je obrazložio da se institut "odbijanja na granici" odnosi samo na osobe koje pokušavaju prijeći fizičke granične prepreke, poput ograde. Osobe presretnute na moru ne ulaze u tu kategoriju, pa imaju pravo na individualni postupak, pravnu pomoć i, ako ispunjavaju uvjete, mogućnost podnošenja zahtjeva za azil prije eventualnog povratka.
"Invazija": Dokle god pogled seže, vide se ljudi koji lutaju ulicama
Oporbene desne stranke Partido Popular i Vox stanje u Ceuti nazivaju "invazijom".
Maroko je u međuvremenu pojačao sigurnosne mjere na granici sa španjolskom enklavom, ali tisuće ljudi i dalje se okupljaju u pograničnom području i pokušavaju plivajući ući na španjolski teritorij. Neki mladići po ulasku viču "Živjela Španjolska".
"Želimo bolji život. Mirno mjesto gdje bi bilo bolje našim obiteljima i nama, rekao je jedan od njih za RTVE.
"Dokle god pogled seže, vide se ljudi koji lutaju ulicama", izjavio je José Carlos Lara, vlasnik obrta za izradu reklamnih natpisa, čiji se poslovni prostor nalazi u Ceuti oko 800 metara od granice.
Pedro Mariscal iz Banke hrane u Ceuti izjavio je za televizijski kanal Canal 24 Horas da njihova organizacija nema kapaciteta osigurati hranu svim ljudima koji su stigli u grad. "Ovo se neće riješiti u 48 sati. Ljudi i dalje pristižu. Mi smo ovdje kako bismo pomogli. Oni koji dolaze nemaju vode ni hrane", dodao je Mariscal.
Merz zadovoljan što Španjolska neće pustiti migrante u Europu
Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je u petak da je zabrinut zbog ilegalnog dolaska velikog broja migranata u Ceutu i pozdravio je najavu Španjolske da migrante neće puštati na europsko tlo.
"Zaštita vanjskih granica Europske unije je odlučujuća za borbu protiv ilegalne migracije…I zato pozdravljam namjere Španjolske da pusti migrante na europski kontinent“, priopćio je Merz.
Od Markoka očekuje da "bez odlaganja“ prihvati natrag sve migrante.
Dopredsjednica desne Alternative za Njemačku (AfD) Alice Weidel strahuje da bi se migranati iz Ceute mogli uputiti prema Njemačkoj.
AfD: Ne smije se ponoviti 2015.
"Ne smije se ponoviti 2015.“, rekla je Weidel aludirajući na godinu kada je preko milijun izbjeglica s Bliskog istoka došlo u Njemačku.
Pitanje borbe protiv neregulirane migracije je još uvijek jedno od središnjih političkih pitanja u Njemačkoj.
AfD, koji sebe smatra jedinom strankom koja može spriječiti ilegalno useljavanje, je u međuvremenu prema ispitivanjima javnog mnijenja, najpopularnija stranka u Njemačkoj.
U rujnu se u nekoliko saveznih pokrajina održavaju izbori za lokalne parlamente i ovdje AfD uvjerljivo vodi u anketama.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare