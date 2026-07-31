VIDEO / Migrantski val iz Maroka podijelio Europu: "Dokle god pogled seže, vide se ljudi koji lutaju ulicama"

Pedro Mariscal iz Banke hrane u Ceuti izjavio je za televizijski kanal Canal 24 Horas da njihova organizacija nema kapaciteta osigurati hranu svim ljudima koji su stigli u grad. "Ovo se neće riješiti u 48 sati. Ljudi i dalje pristižu. Mi smo ovdje kako bismo pomogli. Oni koji dolaze nemaju vode ni hrane", dodao je Mariscal.