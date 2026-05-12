NIJE VIŠE SAMO PROMATRAČ

VIDEO / Američki mediji: U rat protiv Irana uključila se još jedna zemlja

12. svi. 2026. 07:13
napad na Iran
Ujedinjeni Arapski Emirati, koje se dosad u kontekstu sukoba s Iranom uglavnom spominjalo kao potencijalnu metu Teherana, nisu samo promatrač ili žrtva mogućih napada, nego aktivni sudionik rata.

The Wall Street Journal, pozivajući se na izvore upoznate s događajima, navodi da su Emirati izveli napade na teritorij Irana, čime su se, uz SAD i Izrael, izravno uključili u sukob.

Prema tim informacijama, meta operacije bila je rafinerija na iranskom otoku Lavan u Perzijskom zaljevu, a akciju vlasti u Abu Dhabiju nisu službeno komentirale niti priznale.

Napad se dogodio početkom travnja, otprilike u razdoblju kada je tadašnji američki predsjednik Donald Trump govorio o mogućnosti prekida vatre nakon pet tjedana intenzivnih zračnih udara.

Izvori američkog lista tvrde da je nakon udara izbio veliki požar te da je značajan dio rafinerije prestao funkcionirati.

Iran je tada objavio da je postrojenje pogođeno u “neprijateljskom napadu”, nakon čega su uslijedili iranski raketni i dronovski napadi na teritorij UAE-a i Kuvajta.

Prema istim navodima, Ujedinjeni Arapski Emirati dosad su bili meta više od 2800 iranskih projektila i dronova, što je više nego što je, tvrdi WSJ, pretrpjela ijedna druga država, uključujući Izrael.

