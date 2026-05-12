VIDEO / Američki mediji: U rat protiv Irana uključila se još jedna zemlja

Ujedinjeni Arapski Emirati, koje se dosad u kontekstu sukoba s Iranom uglavnom spominjalo kao potencijalnu metu Teherana, nisu samo promatrač ili žrtva mogućih napada, nego aktivni sudionik rata.
Oglas
The Wall Street Journal, pozivajući se na izvore upoznate s događajima, navodi da su Emirati izveli napade na teritorij Irana, čime su se, uz SAD i Izrael, izravno uključili u sukob.
Prema tim informacijama, meta operacije bila je rafinerija na iranskom otoku Lavan u Perzijskom zaljevu, a akciju vlasti u Abu Dhabiju nisu službeno komentirale niti priznale.
Napad se dogodio početkom travnja, otprilike u razdoblju kada je tadašnji američki predsjednik Donald Trump govorio o mogućnosti prekida vatre nakon pet tjedana intenzivnih zračnih udara.
According to the Wall Street Journal, Emirati warplanes hit Iran’s Lavan Island oil refinery on April 8 in a covert operation the UAE has never publicly acknowledged.— Open Source Intel (@Osint613) May 11, 2026
This is the strike.
It’s a breath of fresh air to see Gulf states standing up to their bully. pic.twitter.com/9EhJPRysM0
Izvori američkog lista tvrde da je nakon udara izbio veliki požar te da je značajan dio rafinerije prestao funkcionirati.
Iran je tada objavio da je postrojenje pogođeno u “neprijateljskom napadu”, nakon čega su uslijedili iranski raketni i dronovski napadi na teritorij UAE-a i Kuvajta.
Prema istim navodima, Ujedinjeni Arapski Emirati dosad su bili meta više od 2800 iranskih projektila i dronova, što je više nego što je, tvrdi WSJ, pretrpjela ijedna druga država, uključujući Izrael.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas