Što se događa u Moskvi i Sankt Peterburgu? Rusija ulaže milijune, javnost o tome gotovo ništa ne zna

AP/Pavel Bednyakov

Ruske vlasti posljednjih mjeseci ubrzano ulažu u obnovu skloništa u Moskvi i Sankt-Peterburgu, iako o tim projektima javnost nije posebno obaviještena. Podaci o državnoj nabavi pokazuju da su za sanaciju skloništa izdvojeni deseci milijuna rubalja, dok Ukrajina sve intenzivnije napada ciljeve duboko na ruskom teritoriju.

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Prema podacima o javnoj nabavi koje su objavili ruski neovisni mediji, početkom rujna izdvojeno je 39 milijuna rubalja, odnosno oko 400.000 eura, za obnovu devet objekata u tri moskovska okruga. Riječ je o području na jugozapadu grada u kojem se nalaze brojni istraživački instituti i obrambene tvrtke.

Radovi bi trebali biti završeni do kraja studenoga, a uključuju obnovu ulaza, pregrada, vrata te sustava za vodu, električnu energiju, odvodnju, ventilaciju i komunikacije, piše Euronews.

Dodatna sredstva predviđena su za skloništa u moskovskom istočnom okrugu Novogirejevo. Velika obnova planirana je i u području Nove Moskve, gdje se nalazi sklonište izgrađeno još 1971. godine. Objekt ima i vlastitu dizelsku elektranu.

Još početkom ljeta objavljeni su natječaji vrijedni oko 200 milijuna rubalja, odnosno približno dva milijuna eura, za obnovu skloništa u 17 moskovskih okruga, većinom na istoku grada.

Skloništa se grade i u moskovskom metrou

Slični projekti pokrenuti su i u Sankt-Peterburgu. Operater tamošnjeg metroa početkom rujna tražio je izvođače za izgradnju skloništa na devet postaja, u četiri zasebna dijela sustava te duž 35 kilometara pruge.

Planirana je prilagodba postojećih, ali i nedovršenih postaja potrebama civilne zaštite. Među ostalim, predviđena je ugradnja sustava za filtriranje zraka i opskrbu prostorija zrakom pod povišenim tlakom.

Veći dio civilne zaštitne infrastrukture u Moskvi i Sankt-Peterburgu potječe još iz 20. stoljeća. Obuhvaća zapovjedne bunkere namijenjene državnim i vojnim komunikacijama, ali i velika skloništa za civile, uključujući sustave podzemne željeznice.

Nedavni pregledi u Sankt-Peterburgu pokazali su da je velik broj skloništa u lošem stanju i zahtijeva obnovu. Problem predstavlja i činjenica da je značajan dio podrumskih prostora u stambenim zgradama tijekom godina prešao u privatno vlasništvo.

Ukrajinski napadi sve dublje na ruskom teritoriju

Obnova skloništa događa se u trenutku kada ukrajinske snage sve češće napadaju rusku energetsku i industrijsku infrastrukturu, nastojeći smanjiti prihode kojima Moskva financira rat.

U noći na nedjelju ukrajinski dronovi pogodili su moskovsku rafineriju u Kapotnji. Prema izvješćima, zbog požara na postrojenjima za primarnu preradu nafte dio operacija morao je biti obustavljen.

Ukrajinski napadi posljednjih mjeseci sve češće dosežu ciljeve udaljene stotinama kilometara od bojišta. U kolovozu su ukrajinski proizvođač raketa FirePoint i bivši ministar obrane Mihajlo Fedorov tvrdili da bi ukrajinske snage do kraja godine mogle početi koristiti nove balističke projektile za napade na Moskvu.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je poručio da bi Moskva umjesto izgradnje višeslojnih sustava protuzračne obrane trebala zaustaviti rat.

Moskva se priprema za scenarij koji je dugo djelovao nezamislivo

Dok ruske vlasti obnavljaju infrastrukturu civilne zaštite u najvećim gradovima, situacija u Ukrajini pokazuje koliko podzemni objekti mogu biti važni tijekom zračnih napada.

Kijev, Harkiv i Dnipro već od početka ruske invazije početkom 2022. godine koriste sustave podzemne željeznice kao neprekidna skloništa. Tijekom intenzivnih napada u njima se istodobno znalo skloniti na desetke tisuća ljudi.

U područjima uz bojišnicu, gdje nema metroa, izgrađene su posebne podzemne škole kako bi djeca mogla nastaviti pohađati nastavu uz veću razinu zaštite. Zbog stalne opasnosti od ruskih zračnih napada dio ukrajinskog obrazovnog sustava i dalje funkcionira na daljinu.