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Plenković se sastao s čelnikom Applea
Premijer Andrej Plenković se na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku sastao s čelnikom Applea, druge najvrednije tvrtke na svijetu, s kojim je razgovarao o rizicima umjetne inteligencije i sigurnosti na internetu, objavio je hrvatski premijer na društvenoj platformi X u srijedu.
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"Bilo mi je zadovoljstvo sastati se s @tim_cook, izvršnim predsjednikom Upravnog odbora u tvrtki @Apple u New Yorku. Raspravljali smo o razvoju digitalnih usluga u Europskoj uniji, izazovima koje predstavlja umjetna inteligencija, važnosti sigurnosti u digitalnom okruženju i regulacijama koje se tiču dječjeg korištenja društvenih mreža", napisao je Plenković na X-u rano u srijedu.
It was a pleasure to meet with @tim_cook, Executive Chairman of the Board of Directors at @Apple, in New York. We discussed the development of digital services in the EU, the challenges posed by artificial intelligence, the importance of safety in the digital environment, and… pic.twitter.com/yMXpJl6NCj— Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) September 22, 2026
Dodao je da je u razgovoru s Cookom naglasio inovacije i brzi rast hrvatskog ICT sektora te aktivnosti vlade kada je riječ o digitalnoj transformaciji zemlje.
Cook je donedavno bio izvršni direktor Applea, no na tom položaju ga je u travnju zamijenio John Ternus.
Dionice Applea porasle su dvadeset puta otkako je Cook preuzeo mjesto izvršnog direktora u kolovozu 2011. U Apple ga je doveo njegov osnivač Steve Jobs.
Susret s Kurtijem
Plenković je na X-u objavio i da se u New Yorku sastao i s kosovskim kolegom Albinom Kurtijem, poručivši da Hrvatska nastavlja podupirati Kosovo na putu prema članstvu u EU-i i Vijeću Europu "te sudjelovati u NATO-ovoj mirovnoj misiji @NATO_KFOR".
"Razgovarali smo o stanju u jugoistočnoj Europi, gospodarskoj suradnji i sigurnosnim izazovima, kao i o važnosti brige za hrvatsku manjinu na Kosovu i kosovsku manjinu u Hrvatskoj", napisao je hrvatski premijer na X-u.
Tijekom #UNGA sastao sam se s predsjednikom Vlade Kosova @albinkurti.— Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) September 22, 2026
Hrvatska nastavlja podupirati Kosovo na putu prema članstvu u EU-u i @coe te sudjelovati u NATO-ovoj mirovnoj misiji @NATO_KFOR.
Razgovarali smo o stanju u jugoistočnoj Europi, gospodarskoj suradnji i… pic.twitter.com/cLkzB0xtUW
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