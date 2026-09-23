Plenković se sastao s čelnikom Applea

"Bilo mi je zadovoljstvo sastati se s @tim_cook, izvršnim predsjednikom Upravnog odbora u tvrtki @Apple u New Yorku. Raspravljali smo o razvoju digitalnih usluga u Europskoj uniji, izazovima koje predstavlja umjetna inteligencija, važnosti sigurnosti u digitalnom okruženju i regulacijama koje se tiču dječjeg korištenja društvenih mreža", napisao je Plenković na X-u rano u srijedu.