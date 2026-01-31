VIDEO / Dvije eksplozije u Iranu, Izrael porekao uključenost

Dvije eksplozije zabilježene su u Iranu, dok su vlasti porekle da je meta bio vojni zapovjednik, usred pojačanih napetosti u regiji.
Prema lokalnim medijima, jedna eksplozija dogodila se u subotu u južnoj iranskoj luci Bandar Abbas. U njoj je poginula jedna osoba, četverogodišnja djevojčica, dok je još 14 ljudi ozlijeđeno, piše Sky.
Druga eksplozija, udaljena više od 1.000 kilometara, dogodila se u Ahvazu, gdje su, prema riječima lokalnih dužnosnika, poginule četiri osobe. Izrael je zanijekao umiješanost u oba napada.
Navodi na društvenim mrežama da je u eksploziji u Bandar Abbasu bio meta zapovjednik mornarice Revolucionarne garde „potpuno su netočni”, objavila je poluslužbena novinska agencija Tasnim.
🚨 Multiple explosions inside Iran!— The Iran Watcher 🇮🇷 (@prznsoccer) January 31, 2026
In Bandar Abbas, the commentator says the building was hit and that the explosion had an unusually intense sound.
In Ahvaz, the building shows extensive structural damage consistent with a powerful explosion, with collapsed floors, shattered… pic.twitter.com/Inuu57XQXt
Agencija Fars izvijestila je da je eksplozija pogodila osmerokatnu zgradu, uzrokujući teška oštećenja od prvog do trećeg kata. Radio Persian Gulf naveo je da je oštećeno i nekoliko automobila te jedna trgovina. Na mjestu događaja trenutačno se nalaze spasilačke i vatrogasne ekipe. Uzrok eksplozije zasad nije poznat.
Uprava za krizno upravljanje pokrajine Hormozgan objavila je na Telegramu: „Uzrok ovog incidenta je u fazi istrage, a rezultati će kasnije biti objavljeni od strane nadležnih tijela.” Snimke koje je objavila agencija Fars prikazuju posljedice eksplozije, s razbijenim staklom i krhotinama razasutima po tlu.
Luka Bandar Abbas nalazi se na Hormuškom tjesnacu, vitalnoj pomorskoj ruti između Irana i Omana, kroz koju prolazi oko petine svjetske pomorske trgovine naftom. Incident se događa u trenutku rastućih napetosti u regiji, dok Sjedinjene Američke Države povećavaju svoju vojnu prisutnost u blizini.
