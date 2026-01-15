Al Jazeera: Koordinirana izraelska medijska kampanja preotela je legitimne iranske prosvjede

Kampanja je snažno promovirala Rezu Pahlavija, sina posljednjeg iranskog šaha, kao jedinu političku alternativu. Sam Pahlavi uključio se u kampanju, što su izraelski računi odmah pojačali, predstavljajući ga kao „lice alternativnog Irana“. No većina Iranaca ne doživljava ga na taj način, ponajprije zbog sjećanja na zloporabe njegova oca i činjenice da ga je CIA vratila na vlast 1953. u državnom udaru koji su organizirale Sjedinjene Države i Ujedinjeno Kraljevstvo.