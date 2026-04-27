„Ubilačka namjera još postoji"
VIDEO / Eksplozija auto-bombe u Belfastu — sumnja se na "novu IRA-u"
Policija kaže da incident u Dunmurryju, u kojem nitko nije ozlijeđen, pokazuje da „ubilačka namjera i dalje postoji“ među paravojnim skupinama
„Ubilačka namjera i sposobnost“ i dalje postoje unutar paravojnih skupina u Sjevernoj Irskoj, poručili su policijski dužnosnici nakon što je automobil eksplodirao ispred policijske postaje na rubu Belfasta, piše The Guardian.
Istražitelji vjeruju da je u incident umiješana Nova IRA te ga tretiraju kao pokušaj ubojstva.
Bobby Singleton, zamjenik glavnog zapovjednika Policijske službe Sjeverne Irske (PSNI), rekao je da je automobil koji je eksplodirao ispred postaje u Dunmurryju bio „otet“ na način sličan napadu na policijsku postaju u Lurganu u ožujku.
Vozilo je oteto nešto nakon 22:50 u subotu u području Twinbrook u zapadnom Belfastu, a u prtljažnik je postavljena naprava s plinskom bocom. Muškom dostavljaču potom je naređeno da automobil odveze do policijske postaje u Dunmurryju, u području Kingsway, i ondje ga ostavi.
"Počinitelji ne predstavljaju apsolutno nikoga"
Stanovnici, uključujući dvije bebe, evakuirani su iz obližnjih kuća, a u eksploziji nitko nije ozlijeđen.
Prva ministrica Michelle O’Neill izjavila je da počinitelji napada „ne predstavljaju apsolutno nikoga“, dok je čelnik DUP-a Gavin Robinson rekao da policija i javnost „nikada ne bi smjeli biti izloženi ovakvoj opasnosti“.
Na konferenciji za novinare u sjedištu PSNI-ja u Belfastu u nedjelju, Singleton je rekao da su policajci „odmah i hrabro potrčali prema opasnosti, izlažući se riziku, te evakuirali obližnje kuće kako bi zaštitili zajednicu“.
„Nekoliko stanovnika, uključujući dvije bebe, policajci su izvodili na sigurno kada je naprava eksplodirala, zahvativši vozilo plamenom i raspršivši krhotine na sve strane.
Ono što je ovoj napravi možda nedostajalo u pogledu sofisticiranosti i razmjera, nadoknadila je svojom nepredvidivom opasnošću. Zahvaljujući brzoj reakciji policije, nitko nije ozlijeđen, što je pravo čudo“, rekao je.
"Iza ovoga bi mogla stajati Nova IRA"
Prošlog mjeseca jedan je dostavljač pod prijetnjom oružjem bio prisiljen prevesti eksplozivnu napravu do policijske postaje u Lurganu, u incidentu za koji su okrivljeni disidentski republikanci. Tada naprava nije eksplodirala.
Singleton je rekao da postoje „brojne sličnosti između ta dva incidenta“ te da je „radna pretpostavka da bi iza ovoga mogla stajati Nova IRA, koja je preuzela odgovornost za napad u Lurganu“.
Upitan treba li ponovno procijeniti razinu terorističke prijetnje u Sjevernoj Irskoj – koja je trenutačno na razini „značajna“ – Singleton je rekao da događaji pokazuju kako opasnost i dalje postoji.
„Podsjeća nas na ubilačku namjeru i sposobnost koja i dalje postoji i redovito se usmjerava protiv naših policajaca, zbog čega moramo ostati na oprezu kako bismo zaštitili sebe i širu zajednicu“, rekao je.
Dodao je da nije bilo prethodnog upozorenja na napad te da su eksplozivi poput korištenog u Dunmurryju „iznimno nestabilni“.
"Odgovorni će biti privedeni pravdi"
Predsjednik policijskog nadzornog odbora Sjeverne Irske Brendan Mullan rekao je da je naprava „poslana kako bi ubila policajce i izazvala maksimalnu štetu u napadu u srcu stambenog područja“.
Britanski premijer Keir Starmer osudio je napad, poručivši na mreži X da će „odgovorni biti privedeni pravdi“.
Predsjednik Policijske federacije za Sjevernu Irsku Liam Kelly rekao je da je napad „izazvao veliko uznemirenje i opravdano zgražanje“.
„Ovo ne vodi nikakvom cilju. Pokazuje samo da još uvijek postoje ljudi koji žele ubijati moje kolege i nanositi bol i patnju našim zajednicama.
Ti bezlični kukavice podsjetnik su na mračna vremena sukoba. Nemaju mjesta u društvu koje pokušavamo izgraditi – društvu bez nasilja i terorizma“, dodao je.
