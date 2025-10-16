Shankill centar
Kako žene u Sjevernoj Irskoj grade mir usprkos teškoj prošlosti
Ženski centar iz Belfasta, koji nastoji približiti katoličku i protestantsku zajednicu nakon višedesetljetnog nasilja u Sjevernoj Irskoj, dobio je u srijedu nagradu Europske komisije kao jedan od najboljih projekata sufinanciranih iz EU fondova.
"Sretne smo zbog svih žena našeg centra", rekla je izvršna direktorica centra Betty Carlislie za Hinu.
U Bruxellesu su dodijeljene godišnje nagrade "RegioStars Awards" za koje je stiglo rekordnih 266 prijava. "Zajednički ženski centar iz Shankill" dobio je priznanje u kategoriji "Europa bliža građanima".
Shankill je četvrt Belfasta gdje žive protestanti lojalni britanskoj kruni, odnosno ljudi koji žele ostanak Sjeverne Irske u sastavu Ujedinjenog Kraljevstva. Centar je otvoren prije godinu dana uz liniju razdvajanja sa četvrti gdje žive katolici koji zagovaraju spajanje s Republikom Irskom.
Lesley Anne Kinnon, menadžerica razvoja centra, objašnjava da nije bilo jednostavno otpočeti s radom. Na obližnjim zidovima grafiti podsjećaju na krvavi sukob Unionističkih oružanih formacija i IRA-e od 1960. do 1998. godine. Rane nisu zacijelile premda danas nastoje ostvariti ciljeve političkim putem.
"Primali smo prijetnje iz obje zajednice, protestantske i katoličke", kaže Kinnon. "Ljudi naprosto nisu htjeli raditi s onima s druge strane", dodaje.
U telefonskim pozivima joj je neizravno poručeno da je bolje odustati od takvog zajedničkog projekta. "No rekle smo sebi da nas ništa neće zaustaviti", ističe.
U Shankillu još od 1987. postoji skupina koja pruža obrazovanje ženama, a čije aktivnosti uključuju i teme poput zdravlje žena i skrbi o djeci. Kinnon i Carlislie odrasle su u protestantskoj zajednici, a kada su uvidjele da Europska unija ima novce za razvoj takvih poduhvata pomislile su da bi bilo dobro otvoriti zajednički centar. PEACE Plus program, koji promovira mir u Sjevernoj Irskoj, financiraju EU, UK i Irska.
EU je 2016. godine prihvatio ideju te isplatio 85 posto od 9,2 milijuna eura potrebnih za izgradnju centra. Novac je došao iz Europskog fonda za regionalni razvoj, čiji je cilj smanjiti razlike u razvoju među regijama EU-a.
Isplata je odobrena prije nego je Ujedinjeno Kraljevstvo istupilo iz EU-a, u postupku poznatom kao Brexit.
"Tako smo na vrijeme osigurale novac", kaže Carlislie.
Bilo je važno da centar bude izgrađen na liniji razdvajanja, koju one vide kao "liniju spajanja" zajednica.
"Žene, bez obzira iz koje zajednice dolaze, imaju iste probleme", objašnjava Kinnon.
Muče ih nedostatatak obrazovanja, siromaštvo, a također i razne traume jer su njihovi muževi bili po zatvorima. Zajednički ženski centar Shankill tehnički se nalazi na protestantskoj strani, ali odmah uz "Zid mira", kako je nazvana linija visokih ograda koje su desetljećima dijelile dvije zajednice.
Centar zapošljava 26 ljudi, a kroz njega je u posljednjih godinu dana prošlo 1.137 žena. Od toga 60 posto iz protestantske, a 40 posto iz katoličke zajednice. Kinnon kaže da im je cilj da omjer bude 50 - 50 posto.
"One koje dolaze stvaraju odnose, prijateljstva. Postiže se međusobno razumijevanje", napominje menadžerica centra.Vodstvo je uvjereno da centar doprinosi miru i toleranciji.
"Ne možemo riješiti problem Sjeverne Irske", kaže Carlislie. "Ali možemo doprinijeti međusobnom razumijevanju i jačanju žena".
