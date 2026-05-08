VIDEO / Erupcija vulkana, tri planinara poginula, više nestalih

Tri planinara poginula, a 10 nestalo nakon erupcije indonezijskog vulkana Mount Dukono. Među poginulima su i dvoje stranaca, objavile su vlasti, nakon što je ranojutarnja erupcija izbacila pepeo kilometrima u zrak.
Oglas
Tri planinara su poginula, a deset ih se vodi kao nestalo nakon erupcije vulkana Mount Dukono na istočnom indonezijskom otoku Halmahera, pri čemu je oblak pepela dosegnuo visinu od oko 10 kilometara, priopćila je policija, a prenosi Guardian.
„Imamo troje poginulih: dvoje stranaca i jednog stanovnika Ternatea [otoka na istoku Indonezije]“, rekao je za Kompas TV načelnik policije okruga North Halmahera, Erlichson Pasaribu.
Sedam osoba uspjelo se sigurno spustiti, rekao je Erlichson, no još deset osoba nestalo je na području koje je prošlog mjeseca proglašeno zabranjenim za posjetitelje nakon što su znanstvenici zabilježili pojačanu vulkansku aktivnost.
Prema podacima indonezijske Nacionalne agencije za upravljanje katastrofama (BNPB), pet penjača ozlijeđeno je u erupciji u petak.
„Zajednički timovi regionalne agencije za upravljanje katastrofama i nacionalne službe za potragu i spašavanje nastavljaju pretrage i evakuaciju planinara na području planine dok se vulkanska aktivnost pojačava“, rekao je glasnogovornik Abdul Muhari.
Erlichson je rekao da se akcija spašavanja odvija na teškom terenu do kojeg se vozilima može doći samo dijelom puta uz padinu. „Ostatak puta [žrtve] treba nositi na nosilima. A i dalje se čuje tutnjava erupcije. To usporava evakuaciju“, rekao je.
Lana Saria, čelnica državne geološke agencije, rekla je da je ranojutarnju erupciju pratio „zvuk nalik eksploziji“ i gust stup dima koji se dizao iznad vrha vulkana. „Smjer širenja pepela ide prema sjeveru, pa stanovnici i grad Tobelo trebaju biti na oprezu zbog mogućeg padanja vulkanskog pepela“, rekla je.
Dodala je da bi pepeo mogao predstavljati opasnost za javno zdravlje te poremetiti prometne usluge.
Massive eruption of Mt. Dukono volcano in North Maluku Province, Indonesia 🇮🇩 (08.05.2026) pic.twitter.com/gdL9HclkqN— Disaster News (@Top_Disaster) May 8, 2026
Indonezija, golema otočna država, često bilježi seizmičku i vulkansku aktivnost zbog svog položaja na pacifičkom „vatrenom prstenu“, gdje se sudaraju tektonske ploče.
Ta zemlja jugoistočne Azije ima gotovo 130 aktivnih vulkana.
Mount Dukono nalazi se na drugoj razini indonezijskog četverostupanjskog sustava upozorenja. Od prosinca nacionalna vulkanološka agencija preporučuje turistima i planinarima da ne prilaze na manje od 2,5 milje krateru Malupang Warirang.
Erlichson je rekao da su planinari ignorirali upozorenja na društvenim mrežama i znakove postavljene na ulazu u stazu koji su ih pozivali da se ne penju, dodajući: „Lokalno stanovništvo razumije upozorenja i ne želi se penjati. Mnogi [planinari] su strani turisti koji žele stvarati sadržaj.“
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas