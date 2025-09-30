VIDEO / Fireflyu propao test rakete Alpha, drugo neuspješno lansiranje u manje od pola godine

Screenshot (X)

Tvrtka Firefly Aerospace u ponedjeljak je priopćila da je glavni booster njezine rakete Alpha uništen tijekom testa na tlu u Teksasu, nekoliko tjedana prije nego što je ta raketa trebala krenuti na dugo iščekivanu svemirsku misiju.

Firefly je u izjavi istaknuo da su svi zaposlenici na sigurnom, dok tvrtka procjenjuje utjecaj ovog neuspjeha testne platforme u teksaškom Briggsu, na Fireflyjevu "Rocket Ranchu" smještenom oko 80 kilometara sjeverno od Austina.

"Tijekom testiranja u Fireflyovom objektu u Briggsu, prvi stupanj rakete Firefly Alpha Flight 7 doživio je događaj koji je rezultirao gubitkom tog stupnja. Pridržavali smo se svih sigurnosnih protokola i svi zaposlenici su sigurni", priopćila je tvrtka.

Ova nesreća predstavlja još jedan zastoj u planovima Fireflya u svemirskim lansiranjima, nakon što je prije nekoliko tjedana završena istraga o neuspješnom lansiranju rakete Alpha u travnju.

Pošto je američka Savezna uprava za civilno zrakoplovstvo (FAA) odobrila rezultate te istrage, Firefly je imao za cilj lansirati svoju sljedeću misiju "u nadolazećim tjednima", rekao je izvršni direktor Jason Kim u obraćanju javnosti prošlog tjedna.