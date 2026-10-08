VIDEO / Francuska i dalje gori: Učenici ne odustaju, blokade škola se nastavljaju unatoč premijerovim obećanjima

Ministarstvo obrazovanja priopćilo je da su u četvrtak ujutro 224 srednje škole bile zatvorene, a 151 škola djelomično je otvorena nakon blokade. Navodi se da je broj zatvorenih škola pao za 30 posto u odnosu na srijedu ujutro te da je 94 posto srednjih škola potpuno ili djelomično otvoreno.