Profesorica iz Pariza o prosvjedima: Tu se mora jako galamiti da bi netko obratio pažnju...

Ono što mi je jučer bilo zanimljivo čuti jest ono što je rekla jedna predstavnica organizacije učenika u srednjim školama: mi moramo prosvjedovati na ovaj način jer nas se inače ne uzima u obzir. I to je jako dobra definicija stanja u Francuskoj, gdje se mora jako galamiti da bi se nešto pojavilo u javnosti, da bi netko obratio pažnju, jer se svaka socio-ekonomska skupina osjeća zapostavljenom i zaboravljenom, osobito mladi jer se stalno govori o problemima odraslih", komentirala je Janković.