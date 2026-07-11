snažni vjetrovi i kiša
VIDEO / Tajfun Bavi pogodio južne japanske otoke, Tajvan evakuirao tisuće ljudi
Tajfun Bavi pogodio je južni japanski otočni lanac Sakishima jakom kišom i snažnim vjetrovima u subotu dok se kretao prema Tajvanu, gdje su evakuirali tisuće ljudi.
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Vlasti su zbog tajfuna upozorile na rizik od poplava i klizišta, dok su se na japanskom otoku Ishigaki, dijelu prefekture Okinawa, mogli vidjeti komadi krhotina kako lete praznim ulicama, a samo je nekoliko vozila prkosilo oluji i kiši.
Brodovi u lokalnoj luci ljuljali su se u jakim strujama uzrokovanim velikom i snažnom olujom, koja je imala maksimalnu trajnu brzinu vjetra od 144 km/h u blizini svog središta. Vlasti su izdale upozorenje na udare vjetra koji dosežu i do 198 km
Typhoon Bavi LATEST UPDATE— Abhijit Pathak (@aajtakabhijit) July 10, 2026
Schools were closed Friday in Taipei, and fishing boats have been tied up close together in ports in northern Taiwan.
More than 17,000 people have been evacuated in Zhejiang and 170,000 rescue workers placed on standby, the official Xinhua News… pic.twitter.com/78QjwhXcV7
Letovi i trajektne usluge preko Ishigakija, popularnog turističkog odredišta, ostali su obustavljeni cijelu subotu.
U susjednom Tajvanu vlada je evakuirala više od 14 000 ljudi iz uglavnom planinskih područja dok se otok zatvarao zbog približavanja Bavija na sjeveru.
Super Typhoon Bavi is making a powerful impact on Miyakojima, an island city in Okinawa Prefecture, Japan, bringing violent winds. pic.twitter.com/nP3V5BKftw— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 11, 2026
Iako Bavi, koji postupno slabi, neće stići do kopna Tajvana, vlada poduzima sve mjere opreza kako bi spriječila gubitak života, s obzirom na prognoze za gotovo metar kiše u nekim područjima.
Većina evakuiranih bila je u područjima na sjeveru i istoku, a otkazano je 917 međunarodnih letova, kao i svih 274 domaća leta.
Gotovo svi gradovi i okruzi diljem Tajvana proglasili su 'praznik' zbog tajfuna za subotu, zatvorivši sve urede i škole koji su možda bili otvoreni tijekom vikenda. Glavna brza željeznička pruga sjever-jug ostala je otvorena, ali sa smanjenim prometom.
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