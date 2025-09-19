Oglas

MIDWAY BLITZ

VIDEO / Helikopteri i ICE racije širom Chicaga, tisuće na ulicama

N1 Info
19. ruj. 2025. 20:27
REUTERS / Jim Vondruska

Federalni agenti i prosvjednici sukobili su se u petak ujutro ispred ICE centra u Broadviewu, tijekom četvrtog prosvjeda u isto toliko tjedana u zapadnim predgrađima Chicaga.

Prosvjedi zbog operacije "Midway Blitz"

Prosvjed je počeo oko 5 ujutro; okupljanja se održavaju tjedno otkako je administracija Donalda Trumpa najavila pojačane mjere u sklopu “Operacije Midway Blitz”.

ICE agenti su vukli i obarali prosvjednike dok je masa blokirala ulaz na parkiralište te su koristili kemijska sredstva. Nedugo nakon 20:30, naoružani agenti s krova objekta ispalili su pepper balls i kemijsko sredstvo kako bi raščistili ulaz dok je vozilo pokušavalo napustiti objekt, javlja CBS.

Najmanje dvoje prosvjednika je privedeno: jednog su uklonili dok je blokirao vozilo, poprskali ga iritansom (nakon čega je, čini se, pokušao baciti sredstvo natrag), a drugog su nakon 8:30 uveli u ICE centar i stavili mu lisice. Svjedoci kažu da je jedan od privedenih odvezen kombijem “tko zna gdje”.

Političari s prosvjednicima

Kandidatkinja za Kongres Kat Abughazaleh tvrdi da su je agenti bacili na tlo te da je vidjela privođenje:

“Povezali smo se rukama i nismo pustili kombi; tad su upotrijebili gumene kuglice i suzavac. Nemamo oružja — imamo transparente, povike i pjesme. Tretiraju nas kao da je ratna zona.”

Prosvjednici i novinari bježali su od kemijskog dima; neki su ispirali oči vodom. Sukobi su eskalirali kad bi vozila pokušala ući ili izaći.

Prosvjednici navode uporabu gumenih metaka, pepper balls i dimnih bombi. Do 11 sati po američkom vremenu skup se prorijedio, iako je najavljeno novo okupljanje u 19 sati. Oko podneva se na ulazu pojavio šef Carinske i granične zaštite Gregory Bovino, koji vodi i drugu akciju u Chicagu, “Operation At Large”.

Uz Abughazaleh, prosvjednicima se oko 4:30 pridružila i potguvernerka Illinoisa Juliana Stratton: “Ljudi su ovdje mirno prosvjedovati… Ljude otimaju s ulica i trpaju u kombije bez oznaka, bez postupka.”

Dodala je da su zabilježeni napadi na prava zajamčena Prvim amandmanom američkog ustava. Na prosvjedu su bili i gradonačelnik Evanstona Daniel Biss te čikaški vijećnik Andre Vasquez.

Broadview u fokusu od početka “Midway Blitza”

Prošlog tjedna prosvjednici su se suočili s teško naoružanim agentima; bilo je ozlijeđenih od kemijskih sredstava i gumenih metaka.

Prosvjedi traju otkako je najavljeno drastično pojačanje ICE aktivnosti u Chicagu; Ministarstvo nije objavilo koliko će operacije trajati. Organizatori informiraju zajednicu o pravima; Grad Chicago nudi vodiče “Poznaj svoja prava” na engleskom i španjolskom.

Teme
ICE agenti ICE racije chicago deportacija donald trump imigracija midway blitz prosvjedi u sad-u

