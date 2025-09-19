MIDWAY BLITZ
VIDEO / Helikopteri i ICE racije širom Chicaga, tisuće na ulicama
Federalni agenti i prosvjednici sukobili su se u petak ujutro ispred ICE centra u Broadviewu, tijekom četvrtog prosvjeda u isto toliko tjedana u zapadnim predgrađima Chicaga.
Prosvjedi zbog operacije "Midway Blitz"
Prosvjed je počeo oko 5 ujutro; okupljanja se održavaju tjedno otkako je administracija Donalda Trumpa najavila pojačane mjere u sklopu “Operacije Midway Blitz”.
ICE agenti su vukli i obarali prosvjednike dok je masa blokirala ulaz na parkiralište te su koristili kemijska sredstva. Nedugo nakon 20:30, naoružani agenti s krova objekta ispalili su pepper balls i kemijsko sredstvo kako bi raščistili ulaz dok je vozilo pokušavalo napustiti objekt, javlja CBS.
Terrible situation at an ICE facility in Chicago right now. ICE agents are forcibly arresting people, plowing through protesters, and lobbing tear gas at reporters.— Ron Smith (@Ronxyz00) September 19, 2025
This is Trump's America. Sad! pic.twitter.com/p3Pw7gJ51u
Najmanje dvoje prosvjednika je privedeno: jednog su uklonili dok je blokirao vozilo, poprskali ga iritansom (nakon čega je, čini se, pokušao baciti sredstvo natrag), a drugog su nakon 8:30 uveli u ICE centar i stavili mu lisice. Svjedoci kažu da je jedan od privedenih odvezen kombijem “tko zna gdje”.
🚨 BREAKING: Federal Crackdown Begins— Brian Allen (@allenanalysis) September 19, 2025
ICE and federal agents just unleashed force on pro-migrant protesters near a Chicago immigration facility.
Tear gas. Sting balls. Screams.
At least one arrest after protesters tried to blockade the perimeter.
This is no longer a drill. pic.twitter.com/3qft0Hjli2
Političari s prosvjednicima
Kandidatkinja za Kongres Kat Abughazaleh tvrdi da su je agenti bacili na tlo te da je vidjela privođenje:
“Povezali smo se rukama i nismo pustili kombi; tad su upotrijebili gumene kuglice i suzavac. Nemamo oružja — imamo transparente, povike i pjesme. Tretiraju nas kao da je ratna zona.”
Prosvjednici i novinari bježali su od kemijskog dima; neki su ispirali oči vodom. Sukobi su eskalirali kad bi vozila pokušala ući ili izaći.
This is what it looks like when ICE violates our First Amendment rights. pic.twitter.com/EneI3BAkPF— Kat Abughazaleh (@KatAbughazaleh) September 19, 2025
Democrat candidate Kat Abughazaleh thrown to the ground by ICE in Chicago.— Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) September 19, 2025
pic.twitter.com/7jGnV0BHqn
Prosvjednici navode uporabu gumenih metaka, pepper balls i dimnih bombi. Do 11 sati po američkom vremenu skup se prorijedio, iako je najavljeno novo okupljanje u 19 sati. Oko podneva se na ulazu pojavio šef Carinske i granične zaštite Gregory Bovino, koji vodi i drugu akciju u Chicagu, “Operation At Large”.
Uz Abughazaleh, prosvjednicima se oko 4:30 pridružila i potguvernerka Illinoisa Juliana Stratton: “Ljudi su ovdje mirno prosvjedovati… Ljude otimaju s ulica i trpaju u kombije bez oznaka, bez postupka.”
Dodala je da su zabilježeni napadi na prava zajamčena Prvim amandmanom američkog ustava. Na prosvjedu su bili i gradonačelnik Evanstona Daniel Biss te čikaški vijećnik Andre Vasquez.
The current scene in Chicago at an ICE facility.— Devin Duke (@sirDukeDevin) September 19, 2025
This is Trump's America, chaos, violence, hate 👇🏻pic.twitter.com/xJmsOXOefu
Broadview u fokusu od početka “Midway Blitza”
Prošlog tjedna prosvjednici su se suočili s teško naoružanim agentima; bilo je ozlijeđenih od kemijskih sredstava i gumenih metaka.
Prosvjedi traju otkako je najavljeno drastično pojačanje ICE aktivnosti u Chicagu; Ministarstvo nije objavilo koliko će operacije trajati. Organizatori informiraju zajednicu o pravima; Grad Chicago nudi vodiče “Poznaj svoja prava” na engleskom i španjolskom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare