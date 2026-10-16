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UPOZORENJE METEOROLOGA

VIDEO / Istanbul se još oporavlja od poplava s najmanje troje mrtvih, a stižu nove obilne kiše

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Hina
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16. lis. 2026. 20:47
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BERK OZKAN/AFP

Stanovnike Istanbula očekuju nove obilne kiše, upozorio je u petak meteorolog turske Glavne uprave za meteorologiju Abdullah Macit, dok se grad s 16 milijuna stanovnika još oporavlja od dvodnevnih poplava u kojima su poginule najmanje tri osobe.

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Obilne oborine ponovno se očekuju u subotu, osobito u sjevernim i istočnim dijelovima grada, izjavio je meteorolog, a prenijela turska državna novinska agencija Anadolija.

Budući da je tlo već zasićeno vodom, postoji opasnost od nakupljanja vode i novih poplava čak i uz manje količine kiše, upozorio je Macit.

Građanima je savjetovao da u subotu automobilom putuju samo ako je to doista nužno. Očekuje se da će obilne oborine početi slabjeti u nedjelju ujutro.

Od srijede su Istanbul pogodile brojne bujične poplave i odroni, a vodostaji su na pojedinim područjima znatno porasli. Podrumi su bili poplavljeni, dok su ljudi ostajali zarobljeni u automobilima na potopljenim ulicama.

Prema podacima gradskog Centra za koordinaciju u izvanrednim situacijama (AKOM), u četvrti Beykoz, na sjeveru azijskog dijela Istanbula, izmjereno je više od 277 milimetara kiše. Riječ je o najvećoj količini oborina zabilježenoj na tom području od 1942. godine.

Turski ministar unutarnjih poslova Mustafa Çiftçi izjavio je u petak da je u Istanbulu angažirano više od 46.000 pripadnika službi za odgovor na katastrofe, obalne straže, žandarmerije, gradskih službi i volontera. U tijeku je i potraga za četvero nestalih osoba.

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