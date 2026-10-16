UPOZORENJE METEOROLOGA
VIDEO / Istanbul se još oporavlja od poplava s najmanje troje mrtvih, a stižu nove obilne kiše
Stanovnike Istanbula očekuju nove obilne kiše, upozorio je u petak meteorolog turske Glavne uprave za meteorologiju Abdullah Macit, dok se grad s 16 milijuna stanovnika još oporavlja od dvodnevnih poplava u kojima su poginule najmanje tri osobe.
Oglas
Obilne oborine ponovno se očekuju u subotu, osobito u sjevernim i istočnim dijelovima grada, izjavio je meteorolog, a prenijela turska državna novinska agencija Anadolija.
🔴TURKEY 🇹🇷| Capital #Istanbul has been submerged by floodwaters, following torrential rain over the past few days. The flooding is disrupting travel and worsen daily life. Authorities have suspended schools activities and urged residents to stay home, unless absolutely necessary https://t.co/djZ2iGtwGK— Nanana365 (@nanana365media) October 15, 2026
Budući da je tlo već zasićeno vodom, postoji opasnost od nakupljanja vode i novih poplava čak i uz manje količine kiše, upozorio je Macit.
Građanima je savjetovao da u subotu automobilom putuju samo ako je to doista nužno. Očekuje se da će obilne oborine početi slabjeti u nedjelju ujutro.
🇹🇷 Fuertes precipitaciones provocaron las peores inundaciones en Estambul en más de 80 años. Al menos 4 muertos, miles rescatados y graves daños en viviendas, calles y vehículos. La ciudad de 16 millones enfrenta una situación crítica. https://t.co/vbsbRRPM5F— Quantum Pulse Media (@quantumpulsehq) October 16, 2026
Od srijede su Istanbul pogodile brojne bujične poplave i odroni, a vodostaji su na pojedinim područjima znatno porasli. Podrumi su bili poplavljeni, dok su ljudi ostajali zarobljeni u automobilima na potopljenim ulicama.
İstanbul genelinde etkili olan şiddetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Beyoğlu İstiklal Caddesi adeta göle döndü. Kentte hayatı durma noktasına getirdi.Altyapının yetersiz kalması ve rögarların taşmasıyla caddeleri nehre çevirdi. #yağmur #hükümetistifa 🎥 Merih Bengisu Yiğit https://t.co/JHH80idn4O— MYWAY (@mywaytr06) October 15, 2026
Prema podacima gradskog Centra za koordinaciju u izvanrednim situacijama (AKOM), u četvrti Beykoz, na sjeveru azijskog dijela Istanbula, izmjereno je više od 277 milimetara kiše. Riječ je o najvećoj količini oborina zabilježenoj na tom području od 1942. godine.
Turski ministar unutarnjih poslova Mustafa Çiftçi izjavio je u petak da je u Istanbulu angažirano više od 46.000 pripadnika službi za odgovor na katastrofe, obalne straže, žandarmerije, gradskih službi i volontera. U tijeku je i potraga za četvero nestalih osoba.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas