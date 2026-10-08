VIDEO / Kaos na skupu, uporno prekidali Trumpov govor, izbacili ih iz dvorane

Obraćajući se okupljenima u prepunoj dvorani Freeman Coliseum, Trump je također obećao da će umirovljenoj bejzbolskoj zvijezdi Rogeru Clemensu dodijeliti Predsjedničku medalju slobode, ponovno izrazio potporu smrtnoj kazni za trgovce drogom te pojasnio svoje nedavne izjave o mogućnosti da Iran bombardira američke gradove. Pritom se ponovno osvrnuo na visoke cijene goriva, za koje tvrdi da su "mala cijena koju treba platiti" zbog rata.