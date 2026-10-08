u Teksasu
VIDEO / Kaos na skupu, uporno prekidali Trumpov govor, izbacili ih iz dvorane
Američki predsjednik Donald Trump, suočen s prosvjednicima i nepovoljnom političkom situacijom, pokušao je u srijedu navečer mobilizirati birače u Teksasu kako bi podržali republikanskog kandidata za Senat Kena Paxtona i spriječili uvjerljive pobjede demokrata u najmnogoljudnijoj saveznoj državi koja tradicionalno podržava republikance.
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No Trumpov govor nije bio usredotočen isključivo na Paxtona.
Obraćajući se okupljenima u prepunoj dvorani Freeman Coliseum, Trump je također obećao da će umirovljenoj bejzbolskoj zvijezdi Rogeru Clemensu dodijeliti Predsjedničku medalju slobode, ponovno izrazio potporu smrtnoj kazni za trgovce drogom te pojasnio svoje nedavne izjave o mogućnosti da Iran bombardira američke gradove. Pritom se ponovno osvrnuo na visoke cijene goriva, za koje tvrdi da su "mala cijena koju treba platiti" zbog rata.
"Želite vidjeti prave probleme? Zamislite da pogode San Diego, da pogode Los Angeles", rekao je Trump. "Nećemo dopustiti da se to dogodi. Štitimo svoje gradove. Štitimo svoju zemlju."
Predsjednikov govor više su puta prekidali prosvjednici, među kojima je bio i jedan koji se, čini se, nalazio blizu pozornice. Najmanje je desetak prosvjednika ometalo njegov govor, a neke je od njih odvela policija.
Nakon jednog od prekida Trump se nakratko odmaknuo od mikrofona.
"Vraća se kući mami", rekao je Trump. "Ali ono što ne zna jest da je njegova mama glasala za Trumpa."
Teksas je najmnogoljudnija američka savezna država koja tradicionalno glasa za republikance, a Trump je ondje 2024. pobijedio s gotovo 14 postotnih bodova prednosti. Međutim, manje od mjesec dana prije izbora, Trumpova niska popularnost, rat s Iranom i nagli rast cijena benzina ugrozili su izglede republikanaca u gotovo svim saveznim državama.
Trumpov nastup u srijedu bio je njegov treći posjet Teksasu u manje od mjesec dana, a republikanski dužnosnici dosad su u izborne utrke u toj saveznoj državi uložili više od 300 milijuna dolara.
Jedan od pokazatelja Trumpove slabe popularnosti bio je i izostanak republikanskog guvernera Grega Abbotta sa skupa.
Abbott, koji je na guvernerskoj dužnosti već tri mandata i koji je 2022. ponovno izabran s približno 11 postotnih bodova prednosti, također se našao pod pritiskom nepovoljnih političkih okolnosti na nacionalnoj razini.
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