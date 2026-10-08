Trump formirao posebne "Snage za superinteligenciju": Evo čime će se baviti

Trumpova administracija dala je novouspostavljenim "Snagama za superinteligenciju" široke ovlasti za određivanje načina na koji bi tehnološka industrija i savezna vlada trebale odgovoriti na prijetnje nacionalnoj sigurnosti i građanskim slobodama koje donosi tehnologija umjetne inteligencije koja se ubrzano razvija, navodi se u povelji do koje je došao POLITICO.