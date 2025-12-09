instrument projekcije moći
VIDEO / Koliko nuklearnih podmornica ima Europa i treba li ih još?
Stručnjak za obranu iznosi mišljenje o tome treba li Europi više nuklearnih podmornica u jeku rastućih napetosti s Rusijom.
Šest država posjeduje nuklearne podmornice
Kako se napetosti među svjetskim silama produbljuju, europski čelnici i javnost sve se više zanimaju za nove, visokotehnološke vojne sustave – uključujući nuklearne podmornice, piše Euronews.
Nuklearna podmornica je osjetljiva tehnologija koju trenutačno koriste samo šest zemalja: Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Sjedinjene Države, Rusija, Kina i Indija.
No posljednjih su mjeseci sve više u fokusu. Prošlog su tjedna francuske vojne snage otvorile vatru na neidentificirane dronove koji su letjeli iznad postrojenja s nuklearnim podmornicama u Bretanji.
A u studenome, američka je vlada priopćila da će podržati Južnu Koreju u gradnji nuklearnih napadnih podmornica kako bi se suprotstavila Sjevernoj Koreji – što je značajan zaokret u politici, s obzirom na to da je Washington desetljećima izbjegavao širenje tehnologije nuklearnog pogona.
SAD je dugo ograničavao prijenos tehnologije nuklearnog pogona na Ujedinjeno Kraljevstvo, kojem pomaže još od 1958. Austrliji se otvorio tek 2021.
Prošlog mjeseca i Rusija je rasporedila novu klasu nuklearnih podmornica nazvanu Khabarovsk.
Što su nuklearne podmornice?
Pojam nuklearna podmornica može se odnositi ili na podmornicu koju pokreće nuklearni reaktor ili na podmornicu koja nosi nuklearne bojne glave, bez obzira na pogon.
Ovo dvostruko značenje često se koristi neprecizno i može dovesti do zabune.
Nuklearne podmornice koriste toplinu iz reaktora za stvaranje pare koja pokreće turbine, što im daje izvanrednu autonomiju, piše Euronews.
Mogu ostati pod vodom mjesecima i moraju izaći na površinu samo zbog hrane i vode za posadu, što ih čini znatno težima za otkrivanje.
„To što imaju ogromnu količinu energije tijekom dugog vremena ključno je za njihovu važnost za države koje posjeduju nuklearne podmornice“, rekao je Hans Liwång, profesor sustavnih znanosti za obranu i sigurnost na Švedskom obrambenom sveučilištu.
Suprotno tome, podmornica naoružana nuklearnim oružjem ne mora imati nuklearni pogon.
Može biti i konvencionalna dizelsko-električna podmornica koja nosi nuklearne projektile. Nuklearno naoružana platforma može biti i nuklearno pokretana, kao što je slučaj s francuskim podmornicama klase Le Triomphant.
Liwång je također rekao da „moramo pretpostaviti da [ruska podmornica Khabarovsk] može nositi nuklearno oružje“.
‼️🇷🇺The Russian Typhoon Class Project 941 Akula— Defense Intelligence (@DI313_) November 22, 2025
The Largest Submarine Ever Built
A true giant beneath the oceans.
This steel titan was designed to slip under the Arctic ice and carry a nuclear punch strong enough to reshape any battlefield.
Its size, its range, and its cold war… pic.twitter.com/KbLYSg0n0J
Treba li Europi više nuklearnih podmornica uslijed ruske agresije?
Iako nuklearne podmornice imaju prednosti u tajnim misijama i nadzoru, možda nisu najbolje prilagođene vrstama sukoba s kojima se Europa danas suočava, smatra Liwång.
Uzimajući rat u Ukrajini kao primjer, najkritičniji tereni za Europu i NATO su kopno i more, koji su obično „plići i bliže obali“, kaže on.
To znači da razvoj nuklearnih podmornica „nije središnja pomorska aktivnost“.
Dodaje da plitke vode i ograničena geografija Baltika otežavaju neprimijećeno djelovanje takvih podmornica. Istovremeno, operacije u dubljem Sredozemlju obično ne zahtijevaju veličinu, autonomiju ni složenost nuklearnih plovila.
Refueling a nuclear sub takes 3-4 years 😳 pic.twitter.com/aXkr5WOxs2— Biznitch (@Biznitch1177) November 25, 2025
Dizelsko-električne pomornice kao bolja opcija?
Dizelsko-električne podmornice obično su manje i jeftinije za održavanje. Liwång smatra da je Europi bolje ulagati u njih nego u nuklearne.
„Za većinu europskih zemalja puno je važnije imati nekoliko konvencionalnih podmornica nego specifične karakteristike koje ovakve podmornice imaju“, rekao je.
Nuklearne podmornice nose i praktične izazove: reaktori zauzimaju mnogo prostora, a njihovo punjenje gorivom može potrajati i godinu dana jer se podmornica mora rastaviti kako bi se zamijenio izvor goriva.
Ipak, smatra da ove podmornice imaju svoju ulogu u široj slici europske obrane – posebno za operacije daleko u Atlantiku – s obzirom na to da ruska hibridna taktika stvara prijetnje na europskim teritorijima poput Grenlanda i Islanda.
"Nuklearna podmornica kao instrument projekcije moći"
„Vidim potrebu da europske zemlje mogu preuzeti ulogu u obrani Atlantika“, rekao je Liwång.
„Nuklearne podmornice mogu biti dio toga, ali trebaju i druge stvari“, poput konvencionalnih podmornica i površinskih brodova.
Dok nuklearne podmornice ne smatra hitnim prioritetom za Europu, Liwång kaže da bi nedavni događaji u svijetu mogli imati učinak prelijevanja na europsku sigurnosnu situaciju.
„Nuklearna podmornica više je instrument projekcije moći diljem svijeta“, rekao je.
„Dakle, zemlje poput Rusije imaju takvu viziju i naravno da to utječe… na njihov odnos prema SAD-u. A naravno, ruski odnos prema SAD-u utječe na djelovanje SAD-a u Europi.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare