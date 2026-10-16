Što čeka Papu nakon operacije? Čeka se ključni nalaz

Većina pacijenata na rezultate nakon operacije čeka dva do tri tjedna. U ovom slučaju, Vatikan je naveo da je dijagnoza, na koju se sumnjalo na temelju ranijih snimki, potvrđena tijekom same operacije. To je vjerojatno učinjeno tako da se uzorak uklonjenog plućnog tkiva poslao patologu dok je pacijent još pod anestezijom. Tkivo se naglo zamrzava, reže na tanke slojeve i pregledava pod mikroskopom, čime se odgovor dobiva u svega nekoliko minuta. To pomaže kirurzima da odluče koliki dio pluća treba ukloniti, čime se čuva zdravo tkivo u slučaju da se ispostavi kako izraslina nije zloćudna. Detaljnija analiza slijedi u danima nakon zahvata.