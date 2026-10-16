LAV XIV
Što čeka Papu nakon operacije? Čeka se ključni nalaz
U utorak su kirurzi u Rimu uklonili donji dio desnog plućnog krila pape Lava, nakon što je rutinskim zdravstvenim pregledom otkrivena mala izraslina, za koju su naknadne pretrage potvrdile da je riječ o raku pluća.
Operacija, poznata kao lobektomija, standardni je postupak liječenja raka pluća otkrivenog u ranoj fazi, a mnogim pacijentima to je ujedno i jedini zahvat koji će ikada trebati. Što su, dakle, liječnici točno učinili i što slijedi?
Što je uklonjeno?
Pluća su podijeljena na pet dijelova koji se nazivaju režnjevi – tri na desnoj i dva na lijevoj strani. Uklanjanjem cijelog režnja u kojem se nalazi tumor, umjesto samo same izrasline, kirurzi imaju najveću šansu odstraniti sve stanice raka, zajedno sa zdravim tkivom koje ih okružuje. Ljudi mogu voditi ispunjen i aktivan život s četiri režnja, a preostali dio pluća s vremenom se prilagodi, piše The Guardian.
Kirurzi također uklanjaju obližnje limfne čvorove – male žlijezde koje dreniraju pluća – kako bi provjerili je li se rak počeo širiti. Ako su nalazi čvorova uredni, sama operacija često je dovoljna za potpuno izlječenje. Vatikan još nije objavio rezultate tih pretraga.
Kako je dijagnoza postavljena tako brzo?
Većina pacijenata na rezultate nakon operacije čeka dva do tri tjedna. U ovom slučaju, Vatikan je naveo da je dijagnoza, na koju se sumnjalo na temelju ranijih snimki, potvrđena tijekom same operacije. To je vjerojatno učinjeno tako da se uzorak uklonjenog plućnog tkiva poslao patologu dok je pacijent još pod anestezijom. Tkivo se naglo zamrzava, reže na tanke slojeve i pregledava pod mikroskopom, čime se odgovor dobiva u svega nekoliko minuta. To pomaže kirurzima da odluče koliki dio pluća treba ukloniti, čime se čuva zdravo tkivo u slučaju da se ispostavi kako izraslina nije zloćudna. Detaljnija analiza slijedi u danima nakon zahvata.
O kojoj je vrsti raka riječ?
Rak pluća dijeli se u dvije glavne skupine, ovisno o izgledu stanica pod mikroskopom: Rak malih stanica i rak nemalih stanica. Rak nemalih stanica čini oko 85 % slučajeva, a adenokarcinom – vrsta od koje boluje Papa – najčešći je oblik unutar te skupine. Obično raste u vanjskim dijelovima pluća. To je najčešći oblik raka pluća kod osoba koje nikada nisu pušile, iako je ukupan broj oboljelih veći među pušačima.
Kako se otkrivaju ovakve izrasline?
Kao i u slučaju pape Lava, mnogi mali tumori pluća otkriju se slučajno – tijekom pretrage ili rendgenskog snimanja učinjenog iz nekog drugog razloga, odnosno tijekom rutinskog liječničkog pregleda. Detaljan CT prikazuje veličinu i položaj čvora, dok se PET pretragom provjerava postoji li znak širenja bolesti. Kada postoji velika vjerojatnost da je mali čvor zapravo tumor, liječnici mogu odlučiti odmah pristupiti operaciji, umjesto da prethodno uzimaju biopsiju.
Kako se izvodi operacija?
Lobektomije su se nekada izvodile kroz veliki rez između rebara. Danas se većina zahvata obavlja minimalno invazivnim putem – uz pomoć kamere i nekoliko malih rezova – ili pomoću robotskog sustava kojim kirurg upravlja s konzole u blizini. Iz Vatikana je priopćeno da je pri papinoj operaciji korištena tehnika potpomognuta videonadzorom, što je najčešći oblik minimalno invazivne kirurgije pluća. Takve metode, bilo da uključuju robotsku asistenciju ili ne, u pravilu znače manje boli, manje ožiljke i brži oporavak u usporedbi s klasičnom, otvorenom operacijom.
Što slijedi nakon toga?
Nakon operacije u tijelu ostaje cijev, takozvani drenažni sustav, koja omogućuje izlazak zraka i tekućine dok pluća ne zacijele. Već sljedećeg dana pacijentima se pomaže pri ustajanju iz kreveta jer rano kretanje smanjuje rizik od nastanka krvnih ugrušaka i infekcija dišnih puteva. Očekuje se da će Papa u bolnici provesti otprilike tjedan dana.
Konačni patohistološki nalaz odredit će je li potrebno daljnje liječenje. Kod adenokarcinoma danas se rutinski provjerava prisutnost genetskih promjena na koje mogu djelovati određeni lijekovi, a nekim se pacijentima nudi imunoterapija ili kemoterapija kako bi se smanjio rizik od povratka bolesti.
Što se tiče putovanja, preporuke se razlikuju, no većini se pacijenata savjetuje da pričekaju dva do tri tjedna prije leta, pod uvjetom da su pluća u potpunosti zacijelila. To Papi ostavlja kratak, ali realan vremenski okvir za pripremu za planirano putovanje u inozemstvo u studenom.
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