STANOVNICI IZNENAĐENI
VIDEO / Morski pas pliva ulicama nakon snažne oluje u SAD-u
Dok je snažna oluja pogodila obalu New Jerseyja i izazvala velike poplave, stanovnike je iznenadila snimka na kojoj se navodno vidi morski pas kako pliva poplavljenim ulicama.
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Stanovnici obalnog područja New Jerseyja suočili su se s velikim poplavama nakon što je snažna oluja pogodila istočnu obalu SAD-a, a posebnu je pozornost privukla snimka na kojoj se navodno vidi morski pas u poplavljenim vodama.
Prema lokalnoj televiziji News 12, gledatelj je snimio ono što izgleda kaomorski pas kako prolazi kroz poplavne vode u Surf Cityju. Kazao je da ga je njegova supruga uočila u blizini njihove kuće u subotu.
A dogfish shark was spotted swimming through floodwaters in Surf City, New Jersey, heading up a resident's driveway and then toward Barnegat Bay on Saturday. https://t.co/bz1DkvPDni pic.twitter.com/2tzTVQbhYV— ABC News (@ABC) September 27, 2026
Par je prizor promatrao s trijema. Životinja je, prema njihovim riječima, doplivala pokraj njihove kuće, skrenula čak i u prilaz, a zatim se okrenula i nestala pod vodom.
Stanovnici obalnih područja drugi su dan zaredom prolazili kroz poplavljene ulice dok je snažna oluja zahvatila obalu New Jerseyja i prouzročila nestanke struje za desetke tisuća kućanstava.
Shark 🦈 on the Streets of Atlantic City New Jersey 😳 pic.twitter.com/vtMFT6OZt6— Wake Up NJ 🇺🇸 New Jersey (@wakeupnj) September 27, 2026
Possible Shark Spotted in Floodwaters in Surf City, New Jerseypic.twitter.com/XcPD0zdtvI— NewsWire (@NewsWire_US) September 27, 2026
U gradu Sea Brightu svaki novi plimni val donosio je nove poplave. "Nije to nešto što se događa samo jednom", rekla je Caroline Virenius, kojoj je garaža bila poplavljena s oko 30 centimetara vode.
U nekim dijelovima Long Islanda od početka oluje palo je više od 7,5 centimetara kiše, dok je u pojedinim područjima obale zabilježeno i više od 100.000 korisnika bez električne energije.
Očekivalo se da će se oluja postupno oslabjeti, no opasnost od plimnih poplava trebala je potrajati i tijekom nedjelje, ovisno o ciklusima plime.
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