Oglas

STANOVNICI IZNENAĐENI

VIDEO / Morski pas pliva ulicama nakon snažne oluje u SAD-u

author
N1info
|
28. ruj. 2026. 10:16
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
morski pas
Screenshot: X

Dok je snažna oluja pogodila obalu New Jerseyja i izazvala velike poplave, stanovnike je iznenadila snimka na kojoj se navodno vidi morski pas kako pliva poplavljenim ulicama.

Oglas

Stanovnici obalnog područja New Jerseyja suočili su se s velikim poplavama nakon što je snažna oluja pogodila istočnu obalu SAD-a, a posebnu je pozornost privukla snimka na kojoj se navodno vidi morski pas u poplavljenim vodama.

Prema lokalnoj televiziji News 12, gledatelj je snimio ono što izgleda kaomorski pas kako prolazi kroz poplavne vode u Surf Cityju. Kazao je da ga je njegova supruga uočila u blizini njihove kuće u subotu.

Par je prizor promatrao s trijema. Životinja je, prema njihovim riječima, doplivala pokraj njihove kuće, skrenula čak i u prilaz, a zatim se okrenula i nestala pod vodom.

Stanovnici obalnih područja drugi su dan zaredom prolazili kroz poplavljene ulice dok je snažna oluja zahvatila obalu New Jerseyja i prouzročila nestanke struje za desetke tisuća kućanstava.

U gradu Sea Brightu svaki novi plimni val donosio je nove poplave. "Nije to nešto što se događa samo jednom", rekla je Caroline Virenius, kojoj je garaža bila poplavljena s oko 30 centimetara vode.

U nekim dijelovima Long Islanda od početka oluje palo je više od 7,5 centimetara kiše, dok je u pojedinim područjima obale zabilježeno i više od 100.000 korisnika bez električne energije.

Očekivalo se da će se oluja postupno oslabjeti, no opasnost od plimnih poplava trebala je potrajati i tijekom nedjelje, ovisno o ciklusima plime.

Teme
morski pas morski pas na ulici morski pas new jersey new jersey

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ