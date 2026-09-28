"Ako se od poljoprivrednika traži dokaz da je poduzeo sve razumne mjere, onda sustav mora moći pokazati i što je učinio onaj tko gospodari divljači. Ako se od poljoprivrednika traži ulaganje u zaštitu, mora se jasno znati zašto je to ulaganje potrebno i tko ga financira. Ako se štete nastavljaju unatoč provedenim mjerama, sustav mora reagirati. Ne može se uvijek dodavati nova obveza poljoprivredniku kao odgovor na problem koji nije proizveo poljoprivrednik", istaknuli su.