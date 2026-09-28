15 posto više automobila
FOTO / Zagrepčani pronašli alternativu javnom prijevozu. Ova opcija posebno je tražena
Od ponedjeljka ujutro većina vozača ZET-a je u štrajku, voze samo dva tramvaja i jedan autobus, uspinjača prometuju redovno. Na teren je izašlo 20 kamiona za odvoz otpada, izvijestili su u ponedjeljak iz Grada Zagreba.
Pojedini vozači tramvaja i autobusa odlučili su raditi, a to u ovom trenutku uključuje jedan tramvaj na liniji 17 i jedan na liniji 11, te jedan autobus na liniji 330, rekli su iz Grada.
Radi i servis, interventne ekipe, mehaničari, prometni centar te druge službe poduzeća, izvijestila je jutros glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj.
Kaže i da je po trenutnim informacijama, u podružnici Čistoća Zagrebačkog holdinga izašlo 11 kamiona za odvoz otpada. Riječ je o 33 komunalna radnika i vozača.
"Jutros su sindikati najavili izlazak 20 kamiona. Kamioni su upućeni na odvoz otpada u bolnice, vrtiće i zdravstvene ustanove", kaže Živalj.
Ističe da u ovom trenutku nema odvoza otpada za kućanstva, a reciklažna dvorišta su zatvorena.
U Zagrebparkingu raspoloživa scan-a-car vozila kontroliraju naplate parkiranja, a na poslu su i sva pauk vozila.
Normalno rade i sve javne garaže.
Što se tiče prometa na cestama, trenutno je oko 15 posto više automobila na cestama nego u isto vrijeme prošli ponedjeljak, rekla je jutros Živalj.
Marko Seper/PIXSELL
Marko Seper/PIXSELL
Marko Seper/PIXSELL
S obzirom na to da ne voze ni tramvaji ni autobusi, Zagrepčani za odlazak na posao, u školu i obavljanje svakodnevnih obveza snalaze na različite načine.
Dok su se neki odlučili za taksi, vlastiti bicikl ili pješačenje, mnogi su posegnuli za Bajsovima, gradskim biciklima koji su tijekom štrajka postali jedna od popularnijih alternativa javnom prijevozu.
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