oduševljena reakcijom građana
Vozačica Kristina: "Iskreno sam šokirana. Meni je ovo poražavajuće..."
Kristina Jozinović jutros je jedina, za volanom tramvaja, izašla na gradske tračnice, dok su svi drugi bili u štrajku. U međuvremenu joj se priključio vozač jedanaestice.
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"Od početka nisam bila za ovaj prosvjed ni za ovakvu vrstu prosvjeda. Odlučila sam raditi jer sam zaposlena za ovaj grad i za ove ljude. Moja dužnost i odgovornost bila je danas raditi", rekla je novinarima na okretištu Prečko.
Jozinović ne skriva razočaranje odlukom svojih kolega da gotovo u potpunosti zaustave tramvajski promet. "Iskreno sam šokirana. Meni je ovo poražavajuće, da barem dio kolega nije izašao pa da smo pokrili Zagreb makar blagdanskim voznim redom. Ili da se barem štrajk održao u subotu ili nedjelju", rekla je, kako prenosi Jutarnji list.
Istaknula je da je tijekom jutarnje vožnje posebno iznenadila reakcija građana. "Predivno mi je, svi mašu, svi trube iz auta. Oduševljena sam reakcijom ljudi i drago mi je da sam ovdje. Ponosna sam na sebe što sam odlučila raditi", rekla je.
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