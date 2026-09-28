politički tajnik Mosta
Pervan: Bandićeva vlast je napravila veliku štetu Zagrebu, ali sadašnja vlast tu štetu ne sanira
Branimir Pervan, politički tajnik Mosta i profesor na FER-u, bio je gost Novog dana kod našeg Hrvoja Krešića s kojim je razgovarao o prometnim problemima i mogućim rješenjima
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Kralježnica sustava
Branimir Pervan navodi da prostora za napredak na zagrebačkim prometnicama ima:
"Teško je poboljšavati nešto što u svom fundamentu nije dobro riješeno. Ako postoje infrastrukturalni radovi koji se odvijaju paralelno, koji nisu dobro organizirani, koji su nas gušili cijelo ljeto i dan danas. Pitanje je što točno optimirati. Sustavi optimizacije dolaze kao šlag na tortu, dolaze na kraju, mogu pomoći i optimirati promet, mogu nam svima uštedjeti vrijeme jer nas vrijeme koje provedemo u prometu košta, ali potrebno je prvo odraditi kralježnicu sustava - to je cestovna i javna infrastruktura."
Što je ključni problem?
"Planiranje radova. Teško je prihvatljivo da se radovi nisu tijekom ljeta mogli organizirati na bolji način, svjedočili smo svi scenama da ključne žile kucavice ne rade u tri smjene. Odbijam vjerovati da se to sve mora odvijati u istom trenutku", smatra.
Problem željezničke infrastrukture
"Ključni kontekst našeg programa su željeznice. Mi na razini cijele Hrvatske imamo velikih problema sa željezničkom infrastrukturom. S nekoliko biranih linija javne željeznice pod ingerencijom HŽ-a uspjeli bismo revitalizirati čitave krajeve koji teže velikim gradovima, ali su ruralni ili suburbani. Kada govorimo o Zagrebu, i tu je jedan vid željezničkog prometa problematičan, a to je tramvajski promet, nedostatak lake gradske željeznice, podzemne željeznice koju svi moderni europski gradovi imaju. Zagreb je bolno zakrčeni grad i vjerujem da bi takvo rješenje olakšalo svima nama koji želimo koristiti javni prijevoz", dodaje Pervan.
"Bivša gradska vlast je napravila veliku štetu"
Zašto se do sada nije ništa napravila po tom pitanju?
"Bivša vlast u Zagrebu nije bila tu da bi funkcionirala na boljitak građana, jasno je da je bivša vlast gradonačelnika Bandića bila brak iz interesa. Služila je za zbrinjavanje kadrova i vrlo specifičan model upravljanja gradom. Kudeći aktualnu gradsku vlast ne želimo implicirati da smo podržavali upravljanje bivše gradske vlasti. Bivša gradska vlast je u 20 godina napravila veliku štetu, ali sadašnja vlast tu štetu ne sanira nego i produbljuje", rekao nam je Pervan.
Tijek događaja pratimo OVDJE.
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