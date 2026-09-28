Pervan: Bandićeva vlast je napravila veliku štetu Zagrebu, ali sadašnja vlast tu štetu ne sanira

"Teško je poboljšavati nešto što u svom fundamentu nije dobro riješeno. Ako postoje infrastrukturalni radovi koji se odvijaju paralelno, koji nisu dobro organizirani, koji su nas gušili cijelo ljeto i dan danas. Pitanje je što točno optimirati. Sustavi optimizacije dolaze kao šlag na tortu, dolaze na kraju, mogu pomoći i optimirati promet, mogu nam svima uštedjeti vrijeme jer nas vrijeme koje provedemo u prometu košta, ali potrebno je prvo odraditi kralježnicu sustava - to je cestovna i javna infrastruktura."