Trump zaustavlja promet

VIDEO / Nakon Macrona, na cesti u New Yorku zapeo i Erdogan

N1 Info
24. ruj. 2025. 21:25
Erdogan, AFP, 12.5. 2025.
Press office of the Turkish Cypriot leadership / AFP

Nakon što je prije neki dan policija u New Yorku zaustavila francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, gotovo isti scenarij ponovio se danas s predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom.

Macrona je, podsjetimo, na ulicama New Yorka zaustavila policija, koja je blokirala ulice kako bi prošla motorizirana kolona s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Macron se odmah našalio pa je nazvao mobitelom Trumpa kako bi zatražio pomoć.

Isto se danas dogodilo i turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu, čiju je delegaciju policija također zaustavila kako bi Trumpova policijska pratnja mogla proći, piše tportal.

No dok je Macronu bilo do šale, Erdogan je izgledao vidljivo iziritiran, a njegovi su se tjelohranitelj uveli i u žučnu raspravu s njujorškim policajcima. Društvenim mrežama odmah su se počele dijeliti snimke incidenta.

Recep Tayyip Erdogan macron

