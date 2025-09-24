VIDEO / Nakon Macrona, na cesti u New Yorku zapeo i Erdogan

Nakon što je prije neki dan policija u New Yorku zaustavila francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, gotovo isti scenarij ponovio se danas s predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom.
Macrona je, podsjetimo, na ulicama New Yorka zaustavila policija, koja je blokirala ulice kako bi prošla motorizirana kolona s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Macron se odmah našalio pa je nazvao mobitelom Trumpa kako bi zatražio pomoć.
French President Macron phoned US President Trump after being stopped at a New York street blocked off for his US counterpart's motorcade during the United Nations General Assembly pic.twitter.com/dIk13aIu7I— Reuters (@Reuters) September 23, 2025
Isto se danas dogodilo i turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu, čiju je delegaciju policija također zaustavila kako bi Trumpova policijska pratnja mogla proći, piše tportal.
No dok je Macronu bilo do šale, Erdogan je izgledao vidljivo iziritiran, a njegovi su se tjelohranitelj uveli i u žučnu raspravu s njujorškim policajcima. Društvenim mrežama odmah su se počele dijeliti snimke incidenta.
HUMILIATION IN NEW YORK🚨— Harry Theocharous (@TheocharousH) September 24, 2025
NYPD holds Erdogan back on the sidewalk, making him wait while Trump’s motorcade cruises by without a glance.
Nobody cares who he is, not the cops, not even Trump. Maybe he can whine about it in the Oval Office tomorrow.
Not so important as he believes… pic.twitter.com/LaNor31IJX
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
