VIDEO / Macron zaglavio u New Yorku pa nazvao Trumpa. Pogledajte snimku

Francuski predsjednik Emmanuel Macron nakratko je zaglavio u prometu u New Yorku nakon što je policija zatvorila ulice zbog prolaska kolone američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Macron, koji se nalazi u New Yorku povodom 80. zasjedanja Opće skupštine UN-a, bio je na putu prema francuskoj ambasadi kada je njegovo vozilo zaustavljeno zbog sigurnosnih mjera za Trumpovu kolonu, naveo je La Depeche.
New York police stopped Macron’s motorcade to let Trump pass— Visegrád 24 (@visegrad24) September 23, 2025
In New York, police stopped the French president’s motorcade as the road was closed for Trump’s passage. Macron got out of the car, called Trump, and jokingly asked him to “clear the way.” pic.twitter.com/qO170xUpy5
Prema izvještajima, francuski čelnik prišao je policajcu kako bi se raspitao o blokadama. Na snimci se vidi kako zove Trumpa i u šali mu govori: "Kako si? Pogodi što se dogodilo? Čekam na ulici jer je sve zatvoreno zbog tebe."
Macron je potom odlučio nastaviti put pješice, hodajući oko 30 minuta ulicama New Yorka dok je razgovarao s Trumpom. Tijekom šetnje slikao se s prolaznicima koji su ga prepoznali. Jedna osoba ga je čak poljubila u čelo, prenosi Index.hr.
