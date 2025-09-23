Oglas

Evo što mu je rekao

VIDEO / Macron zaglavio u New Yorku pa nazvao Trumpa. Pogledajte snimku

N1 Info
|
23. ruj. 2025. 14:53
Emmanuel Macron
Screenshot/X

Francuski predsjednik Emmanuel Macron nakratko je zaglavio u prometu u New Yorku nakon što je policija zatvorila ulice zbog prolaska kolone američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Macron, koji se nalazi u New Yorku povodom 80. zasjedanja Opće skupštine UN-a, bio je na putu prema francuskoj ambasadi kada je njegovo vozilo zaustavljeno zbog sigurnosnih mjera za Trumpovu kolonu, naveo je La Depeche.

Prema izvještajima, francuski čelnik prišao je policajcu kako bi se raspitao o blokadama. Na snimci se vidi kako zove Trumpa i u šali mu govori: "Kako si? Pogodi što se dogodilo? Čekam na ulici jer je sve zatvoreno zbog tebe."

Macron je potom odlučio nastaviti put pješice, hodajući oko 30 minuta ulicama New Yorka dok je razgovarao s Trumpom. Tijekom šetnje slikao se s prolaznicima koji su ga prepoznali. Jedna osoba ga je čak poljubila u čelo, prenosi Index.hr.

Teme
Donald Trump Emmanuel Macron

