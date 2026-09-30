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VIDEO / Nasilni prosvjedi učenika u Francuskoj: Deseci ozlijeđenih, pale se kante, privedeno 440 osoba
Deseci ljudi ozlijeđeni su u valu učeničkih demonstracija, kazao je francuski ministar obrazovanja Edouard Geffray u srijedu dok su učenici nastavili prosvjedovati zbog trošnih škola, nedovoljnih sredstava i stresnih ispita.
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Televizijske snimke prikazuju nizove policijskih službenika u Lyonu te učenike kako stoje ispred svojih škola u Lilleu, ali i Saint-Denisu sjeverno od Pariza. Ljudi su palili kante za smeće u Lilleu i Lyonu, a neki od njih su bacali razne predmete.
"Od početka ovih demonstracija, imali smo 76 ozljeda među učenicima i djelatnicima", kazao je Geffray za radio RTL.
Students block access to a high school in the Paris suburbs as they protest over conditions and funding, with footage showing a fire burning outside the school. pic.twitter.com/1U4VTTcBN9— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 30, 2026
Prosvjedi i blokade koji su počeli prošlog tjedna, a u utorak su se poklopili sa širim štrajkom javnog sektora, odvijaju se u osjetljivom trenutku za Francusku. Vlada će u četvrtak predstaviti državni proračun za 2027., a očekuje se da će uključivati rezove.
🇫🇷 French students are barricading schools, and police are moving in— Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 30, 2026
Students clashed with police as blockades spread over conditions in schools, while teachers and fire services joined strike action across France.
Tens of thousands were expected on the streets in Paris and… pic.twitter.com/CNYPCaWWFq
🇫🇷 Teachers are now stepping BETWEEN students and cops in France.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 29, 2026
Extraordinary scenes at a high school in Saint-Denis, where staff linked arms as a student protest confronted police.
The unrest didn’t end there, the school was blocked again this morning, with a fire burning at…
Političari radikalno lijeve stranke Nepokorena Francuska (LFI) pridružili su se demonstracijama, a drugi dužnosnici i političari su osudili stranku zbog retorike za koju kažu da potiče gnjev učenika. Bally Bagayoko, gradonačelnik Saint-Denisa iz redova LFI-ja koji se našao u središtu kontroverze, kazao je da su njegove riječi izvučene iz konteksta.
Cop drags teen girl in a CHOKEHOLD as THOUSANDS protest quality of public school education in France pic.twitter.com/gjrOQjZPs1— RT (@RT_com) September 30, 2026
Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez je za radioteleviziju BFM rekao da je oko 440 osoba zadržano zbog prosvjeda u utorak te da je uglavnom riječ o maloljetnicima. Nunez je kazao da je također zabilježeno sedam incidenata u kojima su ljudi bacali klorovodičnu kiselinu na policijske službenike.
French students have blocked schools across the country, demanding more teachers, smaller classes and better-equipped schools.— Al Jazeera English (@AJEnglish) September 29, 2026
Some protests escalated into clashes with police, while teachers, firefighters and other public workers also demonstrated over funding and resources. pic.twitter.com/eOpPqHF87P
Prema Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), francuska izdvajanja za osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje su bila na sredini kada je riječ o državama članicama te su se povećala između 2015. i 2022., ali se njihov udio u proračunu smanjio.
Učenici koji prosvjeduju tvrde da su učionice prepune i da nema dovoljno nastavnika. Vlada kaže da su prosvjedi neodgovorni, ali da se poteškoće u srednjim školama trebaju priznati i rješavati.
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