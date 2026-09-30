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VIDEO / Nasilni prosvjedi učenika u Francuskoj: Deseci ozlijeđenih, pale se kante, privedeno 440 osoba

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Hina
|
30. ruj. 2026. 12:28
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reuters
Abdul Saboor/REUTERS

Deseci ljudi ozlijeđeni su u valu učeničkih demonstracija, kazao je francuski ministar obrazovanja Edouard Geffray u srijedu dok su učenici nastavili prosvjedovati zbog trošnih škola, nedovoljnih sredstava i stresnih ispita.

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Televizijske snimke prikazuju nizove policijskih službenika u Lyonu te učenike kako stoje ispred svojih škola u Lilleu, ali i Saint-Denisu sjeverno od Pariza. Ljudi su palili kante za smeće u Lilleu i Lyonu, a neki od njih su bacali razne predmete.

"Od početka ovih demonstracija, imali smo 76 ozljeda među učenicima i djelatnicima", kazao je Geffray za radio RTL.

Prosvjedi i blokade koji su počeli prošlog tjedna, a u utorak su se poklopili sa širim štrajkom javnog sektora, odvijaju se u osjetljivom trenutku za Francusku. Vlada će u četvrtak predstaviti državni proračun za 2027., a očekuje se da će uključivati rezove.

Političari radikalno lijeve stranke Nepokorena Francuska (LFI) pridružili su se demonstracijama, a drugi dužnosnici i političari su osudili stranku zbog retorike za koju kažu da potiče gnjev učenika. Bally Bagayoko, gradonačelnik Saint-Denisa iz redova LFI-ja koji se našao u središtu kontroverze, kazao je da su njegove riječi izvučene iz konteksta.

Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez je za radioteleviziju BFM rekao da je oko 440 osoba zadržano zbog prosvjeda u utorak te da je uglavnom riječ o maloljetnicima. Nunez je kazao da je također zabilježeno sedam incidenata u kojima su ljudi bacali klorovodičnu kiselinu na policijske službenike.

Prema Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), francuska izdvajanja za osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje su bila na sredini kada je riječ o državama članicama te su se povećala između 2015. i 2022., ali se njihov udio u proračunu smanjio.

Učenici koji prosvjeduju tvrde da su učionice prepune i da nema dovoljno nastavnika. Vlada kaže da su prosvjedi neodgovorni, ali da se poteškoće u srednjim školama trebaju priznati i rješavati.

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