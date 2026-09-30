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nakon odluke suda

Šef sindikata ZET-a: "Još uvijek ne planiramo vratiti se na posao"

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N1 Info
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30. ruj. 2026. 12:44
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N1
N1

Nakon što je odvjetnik sindikata ZET-a rekao kako će se uz dogovor sindikalnih vođa vozači nakon odluke suda početi vraćati na posao, šef Sindikata vozača i prometnih djelatnika ZAT-a Vlado Jozić rekao je da se vozači još ne vraćaju na posao.

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Nakon što je odvjetnik sindikata ZET-a rekao kako će se uz dogovor sindikalnih vođa vozači nakon odluke suda početi vraćati na posao, šef Sindikata vozača i prometnih djelatnika ZAT-a Vlado Jozić rekao je da se vozači još ne vraćaju na posao.

"I dalje smo na na Trešnjevki i dok se odvjetnik sa spisima ne vrati sa suda, nema odluke povratka na posao. Dakle, dok se mi svi ne okupimo za dogovor, nemamo plan izlaska na ceste", rekao je Jozić za Jutarnji.

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