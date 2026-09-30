nezakonit štrajk
Iz ZET-a poslali poruku sindikatima: "Radnicima želim jasno poručiti..."
Zagrebački Županijski sud danas je štrajk u Zagebačkom holdingu i ZET-u proglasio nezakonitim. Uprava ZET-a pozvala je čelnike reprezentativnih sindikata da odmah obustave štrajk te pozovu radnike da se vrate svojim radnim zadacima kako bi se što prije uspostavio javni gradski prijevoz.
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"Svjesni smo mogućnosti nastavka sudskog postupka o zakonitosti štrajka, no pozivamo sindikate da uvaže današnju odluku suda i odgovornost prema građanima i radnicima. Obustava javnog prijevoza ozbiljno je otežala svakodnevni život građana, njihove odlaske na posao, u školu i zdravstvene ustanove. Naš je prioritet što prije ponovno osigurati prijevoz na koji se građani oslanjaju", izjavio je predsjednik Uprave ZET-a Marko Bogdanović.
Uprava ZET-a poziva sindikate da preuzmu odgovornost za daljnje postupanje, obustave štrajk koji je sud proglasio nezakonitim te nastave razgovore o uvjetima rada i materijalnim pravima radnika.
"Radnicima želim jasno poručiti da ostajemo predani poboljšanju uvjeta rada i povećanju njihovih materijalnih prava. Tu smo spremnost pokazali i prije početka štrajka, a nastavit ćemo tražiti održiva rješenja kroz dijalog sa sindikatima. Zajednički nam je interes zadovoljan radnik i kvalitetan, pouzdan javni prijevoz za naše građane", zaključio je Bogdanović.
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