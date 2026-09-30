Iz ZET-a poslali poruku sindikatima: "Radnicima želim jasno poručiti..."

"Svjesni smo mogućnosti nastavka sudskog postupka o zakonitosti štrajka, no pozivamo sindikate da uvaže današnju odluku suda i odgovornost prema građanima i radnicima. Obustava javnog prijevoza ozbiljno je otežala svakodnevni život građana, njihove odlaske na posao, u školu i zdravstvene ustanove. Naš je prioritet što prije ponovno osigurati prijevoz na koji se građani oslanjaju", izjavio je predsjednik Uprave ZET-a Marko Bogdanović.