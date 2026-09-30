GRADI SE 25 GODINA
Europske banke zaustavile financiranje Koridora Vc: BiH se zadužuje za nastavak gradnje autoceste
Vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine pokušat će osigurati nastavak gradnje autoceste na dijelu koridora V c koji prolazi kroz BiH komercijalnim kreditima, nakon što je financiranje cijelog projekta iz sredstava europskih razvojnih banaka obustavljeno, najavio je entitetski premijer Nermin Nikšić.
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Autocesta koja bi trebala povezati Budimpeštu i Ploče kroz BiH projektirana je u dužini od oko 330 kilometara i većina te prometnice prolazi kroz Federaciju BiH.
Gradnja traje već 25 godina pri čemu je dovršeno manje od 150 kilometara autoceste, a provedbu projekta prate brojne afere pa je ranije ovog mjeseca Posebni odjel Tužiteljstva Federacije BiH za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije (POSKOK) podignuo optužnicu protiv bivšeg direktora Autocesta FBiH Eldara Trhulja i još tri osobe koje sumnjiči za umjetno "pumpanje" cijena za otkup zemljišta na kojemu se izvode radovi.
Istodobno traje istraga koju provodi Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) zbog sumnje u zloporabu kredita koje su Autocestama FBiH odobrile Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Europska investicijska banka (EIB).
Te banke najavile su kako će suspendirati planirane isplate dok traje istraga, a entitetske vlasti zbog toga su se suočile s problemom plaćanja za već obavljene radove na dionici koja od Zenice vodi ka Doboju.
Nikšić: Problem ćemo premostiti komercijalnim kreditima
Nikšić je sada najavio kako će taj problem premostiti komercijalnim kreditima.
"Vlada bi ovih dana trebala donijeti potrebne odluke da 150 milijuna konvertibilnih maraka (76,7 milijuna eura) Autoceste uzmu od komercijalnih banaka po dosta kvalitetnoj kamatnoj stopi kako bi se nastavili radovi", kazao je Nikšić za portal Klix.
Portal Istraga.ba nakon toga je ustvrdio kako je taj posao zapravo već dogovoren pa je objavio presliku ugovora vlade s Raiffeisen bankom BiH o kreditnom zaduženju od oko 50 milijuna eura s rokom otplate od 10 godina i uz kamatnu stopu nešto veću od tri posto.
Nikšić je najavio kako će unatoč poteškoćama, u narednih desetak dana u promet biti pušteno još deset kilometara autoceste pa će ona u kontinuitetu povezivati područje od granice Hercegovine do prilaza Žepču u središnjoj Bosni.
Kada će autocesta u cijelosti biti dovršena za sada nema novih naznaka no poznato je kako će samo za gradnju tunela kroz planinu Prenj na najzahtjevnijoj dionici između Sarajeva i Mostara trebat najmanje šest godina a radovi tamo nisu ni počeli.
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