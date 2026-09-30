Turudić: Bazen iz kojeg crpimo kadrove sve je plići

Patrik Macek/PIXSELL

U Državnom odvjetništvu u prošloj je godini radilo sedam posto više dužnosnika nego u 2024., međutim dobna struktura zaposlenika i dalje je loša, a bazen iz kojeg dolaze novi kadrovi sve je plići, rekao je u srijedu u Hrvatskom saboru glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.

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''U svim državnim odvjetništvima imamo sedam posto dužnosnika više, međutim moram iskazati bojazan za budućnost. Bojim se da je bazen iz kojeg crpimo nove zamjenike državnih odvjetnika sve plići i plići'', kazao je Turudić tijekom predstavljanja izvješća o radu DORH-a za 2025. godinu.

''Ljudi ne žele doći raditi niti u državno odvjetništvo niti u sudove. Oni odlaze na lukrativnija mjesta i na mjesta gdje je manje odgovornosti jer se, usudit ću se reći, i manje radi'', dodao je glavni državni odvjetnik.

S obzirom na to da je veliki broj ljudi pred mirovinama, Turudić upozorava da bi nedostatak mlađih kadrova mogao stvoriti velike probleme u narednim godinama.

''Posao nije lagan i vrlo rijetko dolaze pohvale, uglavnom dolaze zamjerke i prigovori'', kazao je.

O slučaju Gospić: Nismo valjda trebali objaviti da provodimo posebne dokazne radnje?

Što se tiče podataka o predmetima, Turudić navodi da u 2025. godini stopa žurnosti rada državnih odvjetništava iznosi 104 posto.

''Povećan je broj riješenih predmeta po rješavatelju, smanjeno je vrijeme rješavanja predmeta te je smanjen broj neriješenih predmeta. Bilo ih je oko 20 posto, danas ih je 16,4 posto'', istaknuo je.

Zastupnicu Možemo Jelenu Miloš zanimalo je jesu li DORH-ove radnje priječile institucije da djeluju ranije na sanaciji otpada u Gospiću.

''U rujnu 2023. počele su posebne dokazne radnje. Pa nismo valjda trebali objaviti da provodimo posebne dokazne radnje? One su trajale oko godinu dana protiv desetak osoba, donesena su rješenja o provođenju istrage i dva proširenja istrage'', napomenuo je Turudić.

Nakon toga dolazi period od nekoliko mjeseci tijekom kojih se nije moglo ništa raditi na sanaciji zbog toga što se vršilo uzorkovanje otpada, dodaje glavni državni odvjetnik.

"To nije bilo do DORH-a nego do tijela koja su radila uzorkovanje ne bi li se utvrdilo radi li se o toksičnom otpadu'' kazao je.

"Nemamo ništa s osnivanjem Znanstvenog savjeta, to je politička odluka"

SDP-ova Mirela Ahmetović pozdravila je objavu nalaza vještaka u slučaju otpada u Gospiću jer je to bilo u javnom interesu.

''Smatrate li da postoji bilo kakva potreba da se nalazi DORH-a ne smatraju dovoljno relevantnima i da ih se eventualno interpretira od strane nekog znanstvenog savjeta? Kome javnost treba vjerovati?'', pitala je Ahmetović, govoreći o Znanstvenom savjetu za stručnu potporu u sanaciji otpada u Gospiću koji je osnovala Vlada.

''Osnivanje tog povjerenstva je politička odluka, s tim nemam ništa. Kome će javnost vjerovati, njihova stvar'', poručio je glavni državni odvjetnik.

O pritiscima na DORH: Oni su dnevni, samo ne nailaze na odaziv u našem radu

Na pitanje HDZ-ova Josipa Borića osjeća li DORH pritiske u svom radu od interesnih skupina ili nekih drugih aktera, Turudić odgovara da je DORH neovisno pravosudno tijelo. ''Pritisci su dnevni, samo oni ne nailaze na odaziv u našem radu'', poručio je.

Mostova zastupnika Nikolu Grmoju, Borić je prozvao zbog njegove izjave da ''pravosuđe treba razoriti''.

''Oporba već deset godina napada naše institucije i njihovu neovisnost, nude čak i razaranje'', rekao je Borić.

Grmoja: Hrvatsko pravosuđe treba razoriti i iznova graditi

''Da, ja ću ponoviti – uostalom, smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja i iznova graditi. Vi u HDZ-u ste doprinijeli takvom pravosuđu u kojem krupne ribe nikad ne odgovaraju'', poručio je Grmoja.

''Nadam se da su ljudi ovo čuli'', kazao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković . ''Moram to prokomentirati jer sam ostao zapanjen da netko ovdje sjedi kao zastupnik i poziva na razaranje hrvatskog pravosuđa'', dodao je.

SDP-ov Tonči Restović složio se da Grmojine izjave ponekad ''izlaze van okvira''. ''Ali vi predsjedniče Sabora, kao HDZ-ovac i netko tko prati politiku cijelo ovo vrijeme, znate dobro da je HDZ razorio pravosuđe '90-ih i da bi trebali biti oprezniji u davanju teških komentara'', kazao je.

''To znači, koliko sam vas shvatio, da je pravosuđe do 1990. bilo u odličnom stanju. Sve ste sada rekli o sebi i svom razmišljanju o tome kako je to bilo do 1990. Hvala vam lijepa'', uzvratio je Jandroković.

SDP-ovac Jandrokoviću: Vi ste možda razorili demokratsku raspravu u Saboru, ali ne i pravosuđe

''Kolega je spominjao HDZ-ovce koji su '90-ih razorili pravosuđe'', reagirao je Saša Đujić (SDP). ''Ja ne znam gdje ste se vi tu prepoznali. Vi ste možda razorili demokratsku raspravu u Saboru, ali pravosuđe niste'', rekao je.

Na prigovore ostalih SDP-ovih zastupnika zbog komentiranja saborskog govora, Jandroković je odgovorio da to čini samo kada ga se izravno prozove.

''Vama se to ne događa zato što kolege iz HDZ-a poštuju predsjedavatelje'', kazao je potpredsjednici Sabora Sabini Glasovac (SDP).

Vezano uz nedavni slučaj femicida u Slatini, Dragana Jeckov iz SDSS-a pitala je koliko su učinkovite mjere opreza.

Nadzor nad mjerama opreza je u ingerenciji MUP-a, poručio joj je Turudić, složivši se da je broj kršenja tih mjera prevelik.