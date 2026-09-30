Plenković komentirao stadion na Poljudu i Maksimiru: "Vlada će sudjelovati..."

"Kada je riječ o Poljudu, postoji povjerenstvo koje se bavi tom temom i oni su dobili zadatak da ispitaju stanje stadiona. Kao što želimo lijep i kvalitetan stadion na Maksimiru, tako želimo i da na Poljudu osvane stadion koji bi bio po svim suvremenim standardima stadiona i koji će i dalje biti jedan od najljepših stadiona u Hrvatskoj koji postoje, daleko najljepši, a detalje će donijeti struka", dodao je.