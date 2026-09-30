Obraćanje premijera
Plenković komentirao stadion na Poljudu i Maksimiru: "Vlada će sudjelovati..."
Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na svečanosti obilježavanja Dana Splitsko-dalmatinske županije.
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Premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije i čestitao svim građanima Dan Splitsko-dalmatinske županije.
Komentirao je odluku suda kojom je štrajk u Zagrebu proglašen nezakonitim:
"Jedna od sutkinja u vijeću je supruga bivšeg HDZ-ovog ministra i ustavnog suca Bošnjakovića pa smo mi utjecali na odluku suda, šalim se. Moramo to reći s obzirom na pristranu atmosferu u hrvatskim medijima. Jednako kao što smo utjecali na zastupnika Hodžića i njegovog oca koji je jedan od čelnika sindikata. Sud donosi svoje odluke."
"Nismo involvirani u sindikalne aktivnosti u Zagrebu, a Tomaševićem komentar smatram licemjernim, koji je de facto prebacio odgovornost na Vladu da će Grad Zagreb ostati bez 85 milijuna eura od planiranog neuprihodovanog poreza na dohodak za umirovljenike."
Stadioni na Poljudu i Maksimiru
Premijer je komentirao i stadione na Poljudu i Maksimiru: "Što se tiče Maksimira, stav cijele Vlade je da bi trebalo pronaći razloge za poništenje natječaja, rješenje koje je odabrano s aspekta onoga što misli ogromna većina građana je da Zagrebu treba kvalitetniji stadion i za Dinamo i za hrvatsku reprezentaciju. Hrvatska Vlada će sudjelovati u investicijama vezanim uz oba stadiona. Sa Šutom smo dogovorili da će Vlada pomoći gradu Splitu da uredi stadion na Brodarici, u obnovi Gripa, pomoći staviti u funkciju Spaladium Arenu."
"Kada je riječ o Poljudu, postoji povjerenstvo koje se bavi tom temom i oni su dobili zadatak da ispitaju stanje stadiona. Kao što želimo lijep i kvalitetan stadion na Maksimiru, tako želimo i da na Poljudu osvane stadion koji bi bio po svim suvremenim standardima stadiona i koji će i dalje biti jedan od najljepših stadiona u Hrvatskoj koji postoje, daleko najljepši, a detalje će donijeti struka", dodao je.
"Ono što će biti konačno - stadion s kojim će navijači biti zadovoljni", rekao je Plenković.
Plenković je rekao da Vladi kao suinvestitoru rješenje novog Maksimira ne odgovara i da će se tražiti novo: "Bolje to što prije riješiti."
Tko će to platiti?
"Na kraju će biti suinvestitori Vlada i Grad Zagreb."
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