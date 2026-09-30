Oglasio se Zagrebački holding

Nakon današnje odluke Županijskog suda u Zagrebu kojom su usvojeni čvrsti pravni argumenti Zagrebačkog holdinga, da je ovakav štrajk organiziran suprotno zakonu i potpisanim sporazumima, pozivamo čelnike reprezentativnih sindikata u Zagrebačkom holdingu da odmah obustave štrajk te pozovu radnike da se vrate svojim radnim zadacima.