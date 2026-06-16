prva dama Francuske
VIDEO / Neugodno rukovanje: Trump gotovo 15 sekundi nije puštao ruku Brigitte Macron
Američki predsjednik Donald Trump imao je dug i pomalo neugodan stisak ruke s Brigitte Macron, suprugom francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, na 52. summitu skupine G7 u Évian-les-Bainsu u Francuskoj u ponedjeljak – svega nekoliko mjeseci nakon što je iznio neobične komentare o njihovu braku.
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Na summitu, koji je bio odgođen za jedan dan kako bi se prilagodio održavanju UFC priredbi u Bijeloj kući, Trump je najprije kratko i čvrsto stisnuo ruku francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu, a zatim se okrenuo prema Brigitte Macron.
Neočekivano joj je pružio jedan od svojih prepoznatljivih, dugotrajnih stisaka ruke nalik svojevrsnom „nadvlačenju”, piše portal Mediaite.
Na videosnimci se vidi kako Trump nakon gotovo petnaest sekundi napokon pušta njezinu ruku. Brigitte Macron zatim na trenutak oklijeva, kao da nije sigurna je li rukovanje doista završeno, prije nego što povlači ruku i stavlja je na svoju torbicu.
🇺🇸🇫🇷 Trump and Brigitte Macron shook hands for 13 seconds.— Маrina Wolf (@volkova_ma57183) June 15, 2026
The US president typically uses handshakes with world leaders as a form of nonverbal dominance. However, he has never used such a gesture with women... pic.twitter.com/hutTwN2fWF
Iako se čini da je to prvi put da je Brigitte Macron pred kamerama bila izložena Trumpovu karakterističnom dugom rukovanju, Emmanuel Macron i Trump imali su sličan „dvoboj rukovanjem” u listopadu 2025. godine, koji je trajao čak 26 sekundi – samo dvije sekunde kraće od njihova poznatog nadmetanja iz 2017.
Ranije izjave o Brigitte Macron
Trumpov susret s Brigitte Macron uslijedio je nakon njegovih neobičnih izjava iz travnja, kada je kritizirao američke saveznike zbog, kako je tvrdio, nedovoljne potpore SAD-u i Izraelu tijekom rata s Iranom.
„Nazvao sam Francusku, Macrona, čija se supruga prema njemu ponaša iznimno loše, a on se još oporavlja od udarca u čeljust”, rekao je Trump obraćajući se novinarima.
Vjerojatno je pritom aludirao na videosnimku iz 2025. godine koju je francuski predsjednik kasnije odbacio kao prenapuhanu kontroverzu, a na kojoj se činilo da Brigitte Macron rukom odguruje njegovo lice prilikom izlaska iz zrakoplova u Vijetnamu.
Emmanuel Macron odgovorio je na Trumpove komentare rekavši da oni „nisu ni elegantni ni na potrebnoj razini”, ali je odbio dodatno ih komentirati.
„Ne zaslužuju odgovor”, dodao je francuski predsjednik.
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