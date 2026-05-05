VIDEO / Novi val napada na ruski grad, ukrajinski dronovi udaraju na stambene zgrade

Ukrajinski dronovi su nakon noćnog napada ponovno napali glavni grad republike u sastavu Ruske federacije Čuvašije - Čeboksare. Jedan od dronova udario je u stambenu višekatnicu u Ulici Stroitelja, izvještavaju Shot i Mash. Prema njihovim podacima, na šestom katu izbio je požar, a oštećeno je najmanje osam stanova, piše Moscow Times.
Poginule su dvije osobe, a još 34 su ozlijeđene, piše Baza. Stanari su evakuirani iz zgrade, a na terenu rade hitne službe. Pogoci u stambene objekte zabilježeni su i u Ulici Lenjinskog komsomola i u Ulici Huzangaja. Jedna od zgrada u Ulici Lenkom nalazi se 350 metara od obrambenog pogona „VNIIR-Progress“, koji proizvodi antene za dronove, navodi Astra.
U kontekstu zračnog napada škole i tehničke škole u Čuvašiji prešle su na nastavu na daljinu. Roditeljima djece iz vrtića preporučeno je da ih ne dovode u ustanove. Dio trgovačkih centara privremeno je zatvoren. Ministarstvo prometa republike priopćilo je da je u Čeboksarima, radi sigurnosti, na neodređeno vrijeme obustavljen sav javni prijevoz. Stanovnicima grada preporučeno je da ostanu mirni i, ako je moguće, ostanu kod kuće. Premijer Čuvašije Sergej Artamonov izjavio je da vlasti razmatraju mogućnost proglašenja izvanrednog stanja na razini republike.
Wow. Footage shows a drone crashing into a residential high-rise in Cheboksary— NEXTA (@nexta_tv) May 5, 2026
Reports say it hit an apartment on the 6th floor — windows were blown out and residents are being evacuated.
Preliminarily, at least 8 apartments were damaged. pic.twitter.com/hf9NMtHHwW
Gradonačelnik Čeboksara Stanislav Trofimov izjavio je da su vlasti zbog napada uspostavile operativni stožer te otvorile privremeni smještaj (PVR) u školi br. 57. Dodatni smještaj organiziran je i u školi br. 1. „Na terenu su dežurni zaposlenici administracije, psiholozi i medicinsko osoblje. Molim vas za razumijevanje prema radu hitnih službi“, istaknuo je Trofimov.
Cheboksary. Another angle. 👀 https://t.co/xsb9dISjNm pic.twitter.com/5KBJDHHKdo— MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) May 5, 2026
Tijekom noći u Čuvašiji je proglašena raketna opasnost. Nakon toga je čelnik regije Oleg Nikolajev izvijestio o napadu na Čeboksare, u kojem su ranije bile ozlijeđene tri osobe. Prema snimkama lokalnih stanovnika koje je analizirala Astra, meta napada bio je pogon „VNIIR-Progress“. Oštećena je i zgrada Čeboksarskog elektromehaničkog koledža, koja se nalazi preko puta tvornice.
