VIDEO / Oluja Johannes pogodila Skandinaviju, deseci tisuća Šveđana bez struje

Zimska oluja koja je pogodila Skandinaviju ostavila je desetke tisuća kućanstava bez struje u Švedskoj, izvijestile su lokalne vlasti i mediji u subotu
U gradu Sandvikenu, muškarac je poginuo nakon što ga je pogodila pala grana drveta, izvijestila je švedska novinska agencija TT.
Tijekom jutra su u dijelovima zemlje zabilježeni vjetrovi jačine uragana.
NEW – Sweden: Storm knocks down Gävle Goathttps://t.co/NTf2Elj4nx pic.twitter.com/0R4nrta9lr— Nordic News (@Nordic_News) December 27, 2025
Oko 40.000 kućanstava ostalo je bez struje u Švedskoj, a otkazane su brojne željezničke linije, priopćila je TT.
Ledeno vrijeme također je uzrokovalo velike poremećaje u prometu i otkazivanja trajekata.
Imorgon väntas vindar på stormstyrka och stormen har nu fått namnet Johannes. Flera varningar har uppdateras och uppgraderas inför imorgon, se mer info här: https://t.co/R23GSqAbQb pic.twitter.com/5CPgIFFLH9— SMHI Väder (@SMHIvader) December 26, 2025
Oluja se proširila regijom, pogodivši Finsku, gdje su jaki vjetrovi poremetili zračni promet i uzrokovali nestanke struje.
Prekidi opskrbe strujom zabilježeni su i u Norveškoj.
