VIDEO / Oluja Johannes pogodila Skandinaviju, deseci tisuća Šveđana bez struje

author
Hina
|
27. pro. 2025. 20:16
Sam Hedman / via REUTERS

Zimska oluja koja je pogodila Skandinaviju ostavila je desetke tisuća kućanstava bez struje u Švedskoj, izvijestile su lokalne vlasti i mediji u subotu

U gradu Sandvikenu, muškarac je poginuo nakon što ga je pogodila pala grana drveta, izvijestila je švedska novinska agencija TT.

Tijekom jutra su u dijelovima zemlje zabilježeni vjetrovi jačine uragana.

Oko 40.000 kućanstava ostalo je bez struje u Švedskoj, a otkazane su brojne željezničke linije, priopćila je TT.

Ledeno vrijeme također je uzrokovalo velike poremećaje u prometu i otkazivanja trajekata.

Oluja se proširila regijom, pogodivši Finsku, gdje su jaki vjetrovi poremetili zračni promet i uzrokovali nestanke struje.

Prekidi opskrbe strujom zabilježeni su i u Norveškoj.

Oluja Johannes klimatske promjene oluja skandinavija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

