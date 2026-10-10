MAGNITUDA 7,7
VIDEO / Pogledajte kako se voda u bazenu uzburkala tijekom snažnog potresa u Panami
Snažan potres magnitude 7,7 pogodio je Panamu, pri čemu su oštećene zgrade i ceste, a najmanje 27 ljudi zadobilo je lakše ozljede, dok je snimka vode koja se uzburkava u bazenu postala hit na mrežama.
Prema podacima Nacionalnog sustava civilne zaštite, potres plitkog žarišta osjetio se diljem te srednjoameričke države s oko 4,5 milijuna stanovnika. Voditelj hitnih operacija René García rekao je za AFP da zasad nema informacija o poginulima.
U glavnom gradu Panami, udaljenom oko 200 kilometara od epicentra, zavladala je panika dok su ljudi napuštali poznate gradske nebodere.
"Uplašio sam se jer je podrhtavanje bilo vrlo snažno i dugo je trajalo", rekao je za AFP 46-godišnji Salomon Andion, koji je nakon naknadnih potresa drugi put morao napustiti svoju zgradu od 15 katova.
"Teški predmeti poput komoda, kreveta i svih kuhinjskih stvari tresli su se", dodao je.
Snimka vode u bazenu
Jedna snimka koja se proširila društvenim mrežama prikazuje vodu koja se snažno uzburkava te prelijeva preko rubova za vrijeme potresa. Na drugoj snimci se vidi most preko Panamskog kanala kako se snažno trese, dok vozila prelaze preko njega
"Suočeni smo s velikom katastrofom", rekao je panamski predsjednik José Raúl Mulino, dodajući da su se neke ceste "potpuno urušile".
"Bilo je užasno, nešto što nikad prije nismo doživjeli. Moja je kći ostala zarobljena u školi", rekla je za AFP 38-godišnja Juana Alveo, blagajnica u trgovini u gradu Penonoméu, u središnjoj pokrajini Coclé.
Prema priopćenju Nacionalnog sustava civilne zaštite, u potresu je diljem zemlje lakše ozlijeđeno 27 ljudi.
Američki geološki zavod objavio je da se potres dogodio u 12.56 po lokalnom vremenu, a epicentar je bio deset kilometara od mjesta Pitaloza Arriba, u središnjoj pokrajini Herrera. Zavod je isprva procijenio magnitudu potresa na 8,0, a potom ju je smanjio na 7,7.
Za istočni dio Tihog oceana izdano je upozorenje na tsunami, koje je poslije ukinuto.
Jedan grad potpuno odsječen
Američki državni tajnik Marco Rubio objavio je na društvenoj mreži X da pomno prati situaciju te da njegova služba, na zahtjev panamske vlade, ubrzano mobilizira resurse i osoblje kako bi pomogla.
Uprava Panamskog kanala priopćila je da promet kanalom, koji povezuje Tihi i Atlantski ocean, nije pogođen te da se odvija normalno.
Predsjednik Mulino otputovao je u Penonomé kako bi koordinirao odgovor na katastrofu. Ministar zdravstva Fernando Boyd rekao je da su najteže pogođene pokrajine Herrera, Coclé i Los Santos.
Grad Tonosí, u pokrajini Los Santos, potpuno je odsječen, rekao je ministar. "Pokušavamo utvrditi kako doći do njega zračnim putem jer je kopnenim putem nemoguće", izjavio je Boyd.
Zatvorena zračna luka
Međunarodna zračna luka u glavnom gradu privremeno je zatvorena, a nekoliko je letova preventivno preusmjereno u druge zračne luke, izvijestila je Uprava za civilno zrakoplovstvo.
Čelnici Kolumbije, Ekvadora i Gvatemale izrazili su solidarnost s Panamom i ponudili pomoć.
Benjamin González (52) rekao je da se tijekom potresa nalazio na farmi blizu mjesta La Miel. Kada se vratio kući, zatekao je "mnoge uništene kuće" i "sve prestravljene" na glavnom trgu malog mjesta, u kojem nije bilo struje.
Njegov susjed David Castillo rekao je za AFP da se stanovnici ne žele vratiti kućama jer se "boje da bi se to moglo ponoviti".
Zabilježeno više od 80 naknadnih potresa
Potresi su u Panami rijetki, a najčešće se događaju u zapadnoj pokrajini Chiriquí, uz granicu s Kostarikom.
Bivši predsjednik Ricardo Martinelli objavio je na Instagramu fotografije svoje srušene kuće u mjestu Soná, u pokrajini Veraguas. Na snimkama koje su objavili lokalni mediji vidi se i velika šteta na crkvi i hotelu u Penonoméu.
Lokalni geoznanstveni institut zabilježio je više od 80 naknadnih potresa, od kojih je jedan imao magnitudu veću od 6,0.
Mulino je pozvao građane na smirenost. "Ono što se dogodilo ne smije se koristiti za izazivanje uzbune i nereda", napisao je na X-u, dodajući da je zatražio izvješće o nastaloj šteti.
Ministarstvo obrazovanja objavilo je obustavu nastave u školama diljem zemlje.
Potres u Panami najmanje je četvrti potres magnitude veće od 7,0 koji je ove godine pogodio Latinsku Ameriku. Prije njega, u lipnju su Venezuelu pogodila dva razorna potresa u kratkom razmaku, a u kolovozu je snažan potres pogodio zapadnu Kolumbiju.
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