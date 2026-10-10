magnituda 7,7
VIDEO / Snažan potres pogodio Panamu. Oštećene zgrade, masovni prekidi struje
Potres magnitude 7,7 pogodio je u južnu Panamu, oštetio zgrade i potaknuo tisuće ljudi da izađu na ulice, no zasad nema izvješća o poginulima ni ozlijeđenima, izvijestila je agencija Reuters kasno u petak.
Oglas
Potres se dogodio na dubini od 12,6 kilometara, a epicentar je bio u slabo naseljenom području oko 200 kilometara od glavnog grada Paname. U satima nakon potresa zabilježeno je više od 40 naknadnih podrhtavanja.
Panamski kanal i rudnik bakra Cobre Panama nastavili su normalno raditi, dok je međunarodna zračna luka Tocumen ponovno uspostavila letove nakon privremene obustave.
🇵🇦#AHORA - Terremoto en Panama Hotel colapsado, en Playa Venao. https://t.co/mdQwqpdOaV— DatoWorld (@DatosAme24) October 9, 2026
Potres je oštetio zgrade u više dijelova zemlje, a elektroenergetska tvrtka Naturgy prijavila je prekide opskrbe električnom energijom u šest pokrajina.
Američka geološka služba (USGS) procijenila je da bi gospodarski gubici mogli iznositi između jedan i deset posto panamskog bruto domaćeg proizvoda.
Panamske vlasti nastavile su procjenjivati posljedice potresa.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas