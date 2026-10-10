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magnituda 7,7

VIDEO / Snažan potres pogodio Panamu. Oštećene zgrade, masovni prekidi struje

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Hina
|
10. lis. 2026. 07:07
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Earthquake struck near the southern coast of Panama. REUTERS/Enea Lebrun
REUTERS/Enea Lebrun

Potres magnitude 7,7 pogodio je u južnu Panamu, oštetio zgrade i potaknuo tisuće ljudi da izađu na ulice, no zasad nema izvješća o poginulima ni ozlijeđenima, izvijestila je agencija Reuters kasno u petak.

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Potres se dogodio na dubini od 12,6 kilometara, a epicentar je bio u slabo naseljenom području oko 200 kilometara od glavnog grada Paname. U satima nakon potresa zabilježeno je više od 40 naknadnih podrhtavanja.

Panamski kanal i rudnik bakra Cobre Panama nastavili su normalno raditi, dok je međunarodna zračna luka Tocumen ponovno uspostavila letove nakon privremene obustave.

Potres je oštetio zgrade u više dijelova zemlje, a elektroenergetska tvrtka Naturgy prijavila je prekide opskrbe električnom energijom u šest pokrajina.

Američka geološka služba (USGS) procijenila je da bi gospodarski gubici mogli iznositi između jedan i deset posto panamskog bruto domaćeg proizvoda.

Panamske vlasti nastavile su procjenjivati posljedice potresa.

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Teme
panama potres potres u panami

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