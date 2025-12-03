Rusija "ne želi, ali je spremna“ za rat s Europom, poručio je Vladimir Putin

Zelenski se posebno protivio odredbama 28-točkastog plana koje bi zahtijevale od Ukrajine da preda teritorij na istoku koji trenutno kontrolira i uvede ograničenja u veličinu svoje vojske. Također je zatražio jasna, provediva sigurnosna jamstva sa Zapada kako bi se spriječila buduća ruska invazija.

Putin je, sa svoje strane, rekao da samo izvorni američki prijedlog može poslužiti kao osnova za daljnje razgovore, iako je istodobno tvrdio da je i taj dokument potrebno značajno revidirati.