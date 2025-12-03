"sabotaža pregovora"
Rusija "ne želi, ali je spremna“ za rat s Europom, poručio je Vladimir Putin
Savjetnik iz Kremlja kaže da ukrajinska kriza nije ništa bliže rješenju nakon razgovora s Witkoffom, dok ruski predsjednik optužuje europske sile da sabotiraju mir
Rusija i SAD nisu postigli napredak prema mirovnom sporazumu za Ukrajinu tijekom razgovora, izjavio je visoki savjetnik Vladimira Putina, nekoliko sati nakon što je ruski predsjednik uputio prijetnje da je Rusija spremna za rat s Europom, piše Guardian.
U izjavi za ruske medije, Putinov savjetnik Jurij Ušakov rekao je da su nakon petosatnog sastanka s Trumpovim izaslanikom Steveom Witkoffom i Trumpovim zetom Jaredom Kushnerom dvije strane „ni bliže ni dalje od rješavanja krize u Ukrajini. Pred nama je mnogo posla“.
Ušakov je sastanak nazvao „iznimno korisnim, konstruktivnim i informativnim“, ali je ipak rekao da dvije strane nisu postigle dogovor o ključnim pitanjima, uključujući moguće linije teritorijalne kontrole u potencijalnom mirovnom sporazumu između Rusije i Ukrajine.
„Nismo raspravljali o… konkretnim američkim prijedlozima, već o suštini onoga što je sadržano u tim američkim dokumentima“, rekao je Ušakov o mirovnom planu koji je predstavila američka strana. „S nekim stvarima bismo se mogli složiti… a predsjednik nije skrivao naš kritički, pa čak i negativan stav prema nizu prijedloga.“
Neki aspekti pregovora neće biti objavljeni, rekao je Ušakov, te je naznačio da novi summit između Trumpa i Putina nije na vidiku.
Američki državni tajnik Marco Rubio kasnije je izjavio da je postignut „određeni napredak“ oko sigurnosnih jamstava. „Ono što smo pokušali učiniti – i mislim da smo nešto napredovali – jest utvrditi s čime bi Ukrajinci mogli živjeti, a što bi im osiguralo sigurnosne garancije za budućnost“, rekao je Rubio za Fox News. Dodao je da SAD očekuje kompromis koji bi Ukrajini omogućio „ne samo obnovu gospodarstva, već i prosperitet kao državi“.
Relativno suzdržane ocjene diplomacije od utorka navečer uslijedile su nakon borbeno intoniranih početnih izjava Vladimira Putina, izrečenih u trenutku dolaska Witkoffa i Kushnera u Kremlj, u kojima je optužio europske sile da sabotiraju mir u Ukrajini i da su „europski zahtjevi“ za okončanje rata „neprihvatljivi za Rusiju“.
„Europa sprječava američku administraciju da postigne mir u Ukrajini“, rekao je Putin, dodajući: „Rusija ne namjerava ratovati s Europom, ali ako Europa započne – mi smo spremni odmah.“
Putin nije precizirao koje europske zahtjeve smatra neprihvatljivima.
„Oni su na strani rata“, rekao je Putin o europskim državama.
Witkoff, na svom šestom putovanju u Moskvu ove godine, očekivano je trebao Putinu predstaviti ažuriranu verziju američkog mirovnog prijedloga, izrađenu uz doprinos visokog ruskog dužnosnika i doradom kako bi bila prihvatljivija Kijevu.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da „čeka signale“ američke delegacije nakon njezina sastanka s Putinom, tijekom intenzivne faze šatl-diplomacije za koju Trumpova administracija tvrdi da je do sada najbolja prilika za okončanje rata.
No, značajan skepticizam ostaje oko toga je li Rusija spremna prihvatiti ikakve ustupke, umjesto da nastavi rat i čeka daljnje pogoršanje odnosa između Trumpove Bijele kuće i europskih saveznika.
„Spreman sam primiti sve signale i spreman sam na sastanak s predsjednikom Trumpom“, objavio je Zelenski na X-u. „Sve ovisi o današnjim razgovorima.“
Nekoliko američkih medija izvijestilo je da se očekuje da će se Zelenski sastati s Witkoffom i Kushnerom u Europi nakon njihova susreta u Moskvi.
Kratki videosnimak iz Kremlja prikazao je dvije male delegacije kako sjede s obje strane ovalnog bijelog stola, dok Putin sjedi uz svoje savjetnike Kirilla Dmitrijeva i Jurija Ušakova. Putin je pitao Witkoffa i Kushnera o kratkom obilasku Moskve koji su imali prije sastanka, na što je Witkoff rekao da je to „veličanstven grad“. Snimka je potom prekinuta.
Dvojica Trumpovih suradnika stigla su u Moskvu u utorak, nakon sastanaka s ukrajinskim dužnosnicima tijekom vikenda na Floridi, gdje su razgovarali o izmjenama izvornog 28-točkastog mirovnog plana, koji je uvelike išao u korist Moskve.
Zelenski, koji je na diplomatskoj turneji kako bi učvrstio potporu europskih prijestolnica za izmjene izvornog plana, rekao je u Parizu da ažurirana verzija prijedloga „izgleda bolje“, ali je naglasio da „još nije gotovo“.
Zelenski se posebno protivio odredbama 28-točkastog plana koje bi zahtijevale od Ukrajine da preda teritorij na istoku koji trenutno kontrolira i uvede ograničenja u veličinu svoje vojske. Također je zatražio jasna, provediva sigurnosna jamstva sa Zapada kako bi se spriječila buduća ruska invazija.
Putin je, sa svoje strane, rekao da samo izvorni američki prijedlog može poslužiti kao osnova za daljnje razgovore, iako je istodobno tvrdio da je i taj dokument potrebno značajno revidirati.
Unatoč intenzivnoj šatl-diplomaciji posljednjih tjedana, koja je donijela nekoliko revizija američkog mirovnog plana, premostiti jaz ostaje teško: ruski maksimalistički zahtjevi u biti zahtijevaju kapitulaciju Ukrajine.
Trump je na sjednici kabineta u utorak rekao da je rat u Ukrajini „nered“ i da situacija nije jednostavna za rješavanje.
Putinove izjave činile su se usmjerenima na produbljivanje razdora između Washingtona i europskih prijestolnica. Europski su dužnosnici djelomično uspjeli odbiti izvorni američki plan, iako nije jasno u kojoj mjeri Washington uzima u obzir njihove zabrinutosti.
Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov ranije u utorak rekao je da će Putin i Witkoff raspravljati o „razumijevanjima“ postignutima nedavno između Washingtona i Kijeva, dodajući da Rusija ostaje otvorena za razgovore, ali da će inzistirati na postizanju ciljeva svoje „specijalne operacije“.
Ti ciljevi podrazumijevaju široke zahtjeve koji bi ozbiljno narušili ukrajinski suverenitet, uključujući duboka smanjenja njezinih oružanih snaga, zabranu zapadne vojne pomoći, dalekosežna ograničenja političke neovisnosti te predaju teritorija pod kontrolom Ukrajine na istoku zemlje.
Uoči razgovora s američkom delegacijom u Moskvi, Putin je tvrdio da su ruske snage preuzele kontrolu nad strateškim ukrajinskim gradom Pokrovskom.
Odjeven u vojnu uniformu tijekom posjeta zapovjednom centru u ponedjeljak navečer, ruski predsjednik pohvalio je ono što je nazvao „važnim“ zauzimanjem Pokrovska, nekoć glavnog logističkog čvorišta ukrajinske vojske, iako su ukrajinski dužnosnici kasnije osporili tu tvrdnju.
Rusija već više od godinu dana pokušava zauzeti ovaj frontni čvor, koji se smatra vratima prema Donjecku, i pritom je pretrpjela velike gubitke.
Ukrajinski analitičari i vojni blogeri priznali su da Rusija sada drži veći dio Pokrovska, a ratne karte pokazuju da njezine snage uglavnom kontroliraju grad.
Ohrabren nedavnim uspjesima na bojišnici, Putin je posljednjih tjedana dao do znanja da je ruska vojska spremna nastaviti borbu ako diplomacija propadne, više puta naglašavajući da njegove snage i dalje napreduju na terenu.
