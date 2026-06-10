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u bahreinu

VIDEO / Pojavila se snimka iranskog napada na američku vojnu bazu

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10. lip. 2026. 06:54
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Snimka web-kamere, čiju je lokaciju provjerio i potvrdio CNN, navodno prikazuje trenutak snažnog bljeska koji je došao iz smjera vojne baze američke Pete flote u Manami, glavnom gradu Bahreina.

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Video je zabilježila nadzorna kamera sustava EarthTV, smještena oko 5,6 kilometara sjeveroistočno od američkog vojnog kompleksa.

Prema vremenskoj oznaci na snimci, bljesak se dogodio tri minute nakon što su bahreinski dužnosnici objavili da su se oglasile sirene koje upozoravaju na zračni napad.

Uzrok bljeska još uvijek nije službeno potvrđen, no Iranska revolucionarna garda ranije je izričito navela da je pokrenula napad dronovima čija je meta upravo sjedište Pete flote u Bahreinu.

Ministarstvo unutarnjih poslova Bahreina u međuvremenu je izvijestilo da su se na tom području sirene za uzbunu oglasile ponovno, prenosi Index.

Iran uzvratio na napade

Podsjetimo, Iran je u srijedu uzvratio Sjedinjenim Državama napadima na američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu, umanjujući nade da će se uskoro sklopiti mirovni sporazum Washingtona i Teherana i zaustaviti širi sukob na Bliskom istoku.

Teme
bahrein iran

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