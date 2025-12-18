ustanak poljoprivrednika
VIDEO / Kaos u Bruxellesu zbog sporazuma EU–Mercosur: Hoće li proći?
Policija je upotrijebila suzavac i vodene topove protiv tisuća poljoprivrednika koji su se okupili u Bruxellesu, blokirajući ceste traktorima te bacajući krumpire i jaja, dok se europski čelnici okupljaju na marginama summita Europskog vijeća, na kojem će raspravljati o spornom trgovinskom sporazumu s Južnom Amerikom.
Prosvjednici na traktorima, koji se protive sporazumu EU–Mercosur, okupili su se u blizini zgrade Europa, gdje su se sastali čelnici 27 država članica EU-a kako bi razgovarali o izmjenama ili odgodi trgovinskog sporazuma, dok se paralelni prosvjed održavao na trgu Place Luxembourg, svega nekoliko koraka od Europskog parlamenta.
Farmers from across the EU have come together in Brussels to protest the Mercosur trade deal. pic.twitter.com/z7LmYmTV8G— Irish Farmers Journal (@farmersjournal) December 18, 2025
„Ono što tražimo jest da možemo živjeti od svoga rada, a protiv smo Mercosura jer ako uvozimo meso i proizvode iz inozemstva gdje se ne poštuju ista pravila, to nije normalno“, rekao je jedan poljoprivrednik za Euronews.
Sporazumom bi se ukinule carine na gotovo svu robu pet latinoameričkih zemalja
„Mi imamo mnogo pravila kojih se moramo pridržavati, a oni ih se ne pridržavaju, a ipak je (EU) spremna uvoziti još više“, dodao je.
Sporazum, kojim bi se tijekom 15 godina ukinule carine na gotovo svu robu kojom trguju EU i pet zemalja Mercosura— Brazil, Argentina, Urugvaj, Paragvaj i Bolivija — suočava se sa sve većim otporom.
Italija je u srijedu signalizirala da se pridružila francuskom predvođenom protivljenju transatlantskom sporazumu o slobodnoj trgovini, nakon što je premijerka Giorgia Meloni rekla parlamentu da bi potpisivanje sporazuma bilo „preuranjeno“ te da Italija želi „odgovarajuća uzajamna jamstva za naš poljoprivredni sektor“ prije nego što ga odobri.
🔴🇪🇺🚜 ALERTE INFO | Un énorme incendie a été allumé place du Luxembourg à Bruxelles. Des agriculteurs de toute l'Europe sont venus manifester.pic.twitter.com/Z719mS0tBz— Jon De Lorraine (@jon_delorraine) December 18, 2025
Macron: Nismo spremni
Francuski predsjednik Emmanuel Macron stigao je na summit zadržavajući svoje protivljenje i pozivajući na dodatne pregovore u siječnju. „Nismo spremni. To se ne slaže“, rekao je. „Ovaj sporazum ne može biti potpisan.“
Macron je rekao da je o odgodi sporazuma razgovarao s kolegama iz Italije, Poljske, Belgije, Austrije i Irske. Njegova vlada zahtijeva zaštitne mjere protiv gospodarskih poremećaja, strože propise za zemlje Mercosura, uključujući ograničenja upotrebe pesticida, te pojačane inspekcije u lukama EU-a.
Potrebno dvije trećine država članica EU-a
Talijansko stajalište daje Francuskoj dovoljno glasova da uloži veto na planirano potpisivanje sporazuma predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen u subotu, budući da joj je za nastavak postupka potrebna potpora najmanje dvije trećine država članica EU-a.
„To ne znači da Italija namjerava blokirati ili se protiviti (sporazumu), nego da ga namjerava odobriti tek kada bude sadržavao odgovarajuća uzajamna jamstva“, rekla je Meloni.
Hoće li von der Leyen ipak otputovati u Brazil?
Pregovori o sporazumu traju već 25 godina. Nakon ratifikacije, obuhvatio bi tržište od 780 milijuna ljudi i približno četvrtinu globalnog bruto domaćeg proizvoda.
Zagovornici tvrde da bi sporazum pružio alternativu kineskim izvoznim ograničenjima i američkim carinama, dok kritičari upozoravaju da bi oslabio zaštitu okoliša i naštetio poljoprivredi EU-a.
Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je uoči summita u Bruxellesu da bi odgoda ili odustajanje od sporazuma naštetilo globalnom ugledu EU-a. „Ako Europska unija želi ostati vjerodostojna u globalnoj trgovinskoj politici, odluke se moraju donijeti sada“, rekao je.
Nadmetanje Zapada i Kine za utjecaj u Latinskoj Americi
Sporazum također predstavlja strateško nadmetanje između zapadnih zemalja i Kine za utjecaj u Latinskoj Americi, rekla je Agathe Demarais, viša suradnica u Europskom vijeću za vanjske odnose.
„Neuspjeh u potpisivanju sporazuma o slobodnoj trgovini EU–Mercosur mogao bi gurnuti latinoamerička gospodarstva bliže kineskoj sferi utjecaja“, rekla je.
Unatoč izglednoj odgodi, von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća António Costa i dalje su predviđeni da ovog vikenda u Brazilu potpišu sporazum.
„Moramo se riješiti pretjeranih ovisnosti, a to je moguće samo kroz mrežu sporazuma o slobodnoj trgovini“, rekla je von der Leyen. „Od goleme je važnosti da dobijemo zeleno svjetlo za Mercosur.“
