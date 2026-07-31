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KH-101

VIDEO / Poljska potvrdila: Projektil koji je stvorio golemi krater je ruska krstareća raketa

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Hina
|
31. srp. 2026. 15:46
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Poljska vojska
WOJTEK RADWANSKI / AFP

Poljska je potvrdila da je projektil koji je pao blizu njezine granice s Ukrajinom ruska krstareća raketa.

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"Razgovarao sam s voditeljem operacija, generalom Ireneuszom Nowakom i s punom sigurnošću možemo potvrditi da se radi o ruskoj raketi Kh-101", rekao je u četvrtak navečer zamjenik ministra obrane Poljske Cezary Tomczyk za radio postaju Rmf.fm.

Dodao je da je raketa potencijalno vrlo opasna i da bi mogla nositi i nuklearne bojeve glave. Tomczyk je pojasnio da je eksplodirala pri udaru.

U četvrtak su nakon udara i eksplozije vlasti pronašle krater i razbacane ostatke na polju blizu granice s Ukrajinom.

Strah od prelijevanja rata preko granice

Riječ je o najnovijem u nizu upada u zračni prostor zemalja na istočnom boku NATO-a, među kojima su Rumunjska i baltičke države, koji su potaknuli bojazan od prelijevanja rata u Ukrajini preko granica Saveza.

Poljska je aktivirala borbene zrakoplove radi osiguranja svog zračnog prostora nakon što su ruski napadi usmrtili najmanje osam osoba u susjednoj Ukrajini u napadima koji su se protegnuli sve do zapadnog grada Lavova.

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte kazao je da je o situaciji razgovarao s poljskim premijerom Donaldom Tuskom. "Ovaj incident još je jedan nesmotren čin Rusije i opasna posljedica njezina rata protiv Ukrajine", napisao je Rutte na X-u.

Projektil je ostavio krater širok oko 10 metara, dodalo je ministarstvo unutarnjih poslova, a po lokalnim vlastima, pao je na poljoprivredno zemljište oko dva km udaljeno od stambenih zgrada.

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Teme
donald tusk krstareća raketa mark rutte nato poljska rusija rusija eu ukrajina

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