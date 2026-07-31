Bruxelles zabrinut: Nuklearku Paks posve ugasio rekordno nizak vodostaj Dunava, prijeti energetska kriza

Ekološka udruga Friends of the Earth Hungary upozorila je da slučaj elektrane Paks pokazuje kako klimatske promjene predstavljaju sve veći izazov za energetsku infrastrukturu. Pozvali su na ubrzanje prijelaza na otporniji i decentraliziraniji energetski sustav koji će se više oslanjati na obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost i fleksibilnost sustava.