PRVI PUT U 42 GODINE
Bruxelles zabrinut: Nuklearku Paks posve ugasio rekordno nizak vodostaj Dunava, prijeti energetska kriza
Europska komisija spremna je sazvati izvanredni sastanak Koordinacijske skupine za električnu energiju nakon gašenja mađarske nuklearne elektrane Paks, dok mađarski premijer Péter Magyar upozorava da bi zemlju već idući tjedan mogla pogoditi energetska kriza.
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Glasnogovornica Europske komisije Anna-Kaisa Itkonen za Euronews je izjavila da, iako operater elektrane provodi izvanredne mjere kako bi zajamčio nuklearnu sigurnost, ovakav događaj može dodatno opteretiti regionalnu ravnotežu u opskrbi električnom energijom.
"Komisija je spremna sazvati ad hoc sastanak Koordinacijske skupine za električnu energiju", rekla je Itkonen.
Prvi put potpuno ugašena nuklearka Paks
Nuklearna elektrana Paks, koja proizvodi gotovo polovicu električne energije u Mađarskoj, potpuno je zaustavljena nakon što je zbog rekordno niskog vodostaja Dunava ostala bez dovoljno vode za hlađenje reaktora. To je prvi put u 42 godine rada da je elektrana u potpunosti ugašena.
Magyar je upozorio da će Mađarska od početka idućeg tjedna ostati bez oko 2.000 megavata proizvodnog kapaciteta, dok potrošnja električne energije raste zbog toplinskog vala.
Vlada je zato pozvala građane i poduzeća da između 17 i 22 sata smanje potrošnju električne energije, posebno korištenje klima-uređaja i perilica rublja.
Istodobno je pripremljen krizni plan kojim bi se, prema potrebi, rotacijski ograničavala potrošnja u industriji, dok će proizvodnja ostalih mađarskih elektrana biti povećana.
"Zbog ozbiljnosti ove dosad nezabilježene situacije molimo sve, velike potrošače i građane, da se ponašaju odgovorno. U zajedničkom je interesu izbjeći neplanirane prekide opskrbe i kolaps elektroenergetskog sustava kakav je viđen u zapadnoj Europi i na Balkanu", rekao je Magyar.
Ne očekuju se veći regionalni poremećaji
Energetski stručnjak iz mađarske udruge Energiaklub András Perger procjenjuje da bi Mađarska od ponedjeljka mogla izgubiti između 25 i 30 posto proizvodnje električne energije.
Dodao je da će dio potreba biti moguće pokriti uvozom električne energije iz susjednih država, iako su i regionalni hidroenergetski kapaciteti ograničeni.
Prema njegovoj procjeni, unatoč ozbiljnoj situaciji u Mađarskoj, ne očekuju se veći poremećaji u opskrbi električnom energijom u regiji.
Ekološka udruga Friends of the Earth Hungary upozorila je da slučaj elektrane Paks pokazuje kako klimatske promjene predstavljaju sve veći izazov za energetsku infrastrukturu. Pozvali su na ubrzanje prijelaza na otporniji i decentraliziraniji energetski sustav koji će se više oslanjati na obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost i fleksibilnost sustava.
Trenutačno ne postoje neposredni rizici
Iz Europske komisije poručuju da pomno prate stanje opskrbe električnom energijom u Mađarskoj i Rumunjskoj, ali naglašavaju da trenutačno ne postoje neposredni rizici za energetsku sigurnost.
Ako bude sazvan, Koordinacijska skupina za električnu energiju trebala bi omogućiti razmjenu informacija i koordinaciju daljnjih koraka među državama regije.
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