i Brunnera
Ursula von der Leyen zadužila Šuicu za krizu u Ceuti
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen oglasila se na X-u o migrantskoj krizi u španjolskoj Ceuti te poručila da je u rješavanje situacije uključila i hrvatsku povjerenicu za Mediteran Dubravku Šuicu.
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"Prizori koji dolaze iz Ceute su neprihvatljivi. Ne možemo dopustiti da bilo tko ulazi u našu Uniju bez poštovanja naših pravila. Opasni ilegalni prijelazi moraju odmah prestati. Mreže krijumčara moraju biti razbijene. Povratci migranata moraju biti brzi, u skladu s našim pravilima.
Zadužila sam dvoje povjerenika da pomognu u stavljanju situacije pod kontrolu. Povjerenik Magnus Brunner već blisko surađuje sa Španjolskom i spreman je otputovati na najkritičnije lokacije. Radit će na pružanju dodatne operativne potpore Španjolskoj, uključujući i putem Frontexa.
Povjerenica Dubravka Šuica u kontaktu je sa svojim marokanskim kolegom. Uvjerena sam da će naše blisko partnerstvo s Marokom pomoći u postizanju konkretnih rezultata", napisala je na X-u Ursula von der Leyen.
The images coming from Ceuta are unacceptable.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 31, 2026
We cannot allow anyone to come to our Union without abiding by our rules.
Dangerous crossings must stop immediately. Smuggling networks must be dismantled. And returns must be swift, as our rules allow.
I tasked two Commissioners…
Procjenjuje se da je oko 60.000 migranata ušlo u Ceutu u posljednjih nekoliko dana, rekao je u petak čelnik te španjolske enklave u sjevernoj Africi Juan Jesus Vivas, što je više od polovice stanovništva Ceute.
Vivas je novinarima izjavio da ih je prilikom prelaska 34 poginulo.
Španjolski ministar untarnjih poslova procijenio je da se do petka u Maroko vratilo 25.000 migranata.
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