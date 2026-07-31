Ursula von der Leyen zadužila Šuicu za krizu u Ceuti

"Prizori koji dolaze iz Ceute su neprihvatljivi. Ne možemo dopustiti da bilo tko ulazi u našu Uniju bez poštovanja naših pravila. Opasni ilegalni prijelazi moraju odmah prestati. Mreže krijumčara moraju biti razbijene. Povratci migranata moraju biti brzi, u skladu s našim pravilima.