HNB: Inflacija usporila jer je usporio rast cijena hrane i energije, a cijene usluga najviše rastu

Harmonizirani pokazatelj ukupne inflacije u srpnju je niži od nacionalnog pokazatelja za 0,3 postotna boda, kao i u prethodna dva mjeseca, što odražava razlike u doprinosima cijena energije, primjećuje HNB te dodaje da je ukupna inflacija u Hrvatskoj mjerena HIPC-om usporila ponajviše kao rezultat daljnjeg usporavanja rasta cijena hrane.