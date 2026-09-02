KRVAVI OBRAČUN
VIDEO / Pucnjava usred Kijeva: Sukobili se pripadnici ukrajinskih tajnih službi, trojica ranjena
U Kijevu je u srijedu došlo do sukoba pripadnika ukrajinske Sigurnosne službe (SBU) i Vojne obavještajne službe (GUR), pri čemu su, prema izvorima Ukrainske Pravde, ranjena najmanje trojica pripadnika GUR-a.
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Policija je u srijedu zatvorila ulicu Šumskoho u kijevskom Dniprovskom okrugu, gdje se odvijao sukob između pripadnika dviju ukrajinskih sigurnosnih službi. Prema informacijama do kojih je došla Ukrainska Pravda, na mjestu događaja bila je u tijeku posebna policijska operacija.
Ukrainska Pravda navodi da su u sukobu ozlijeđena trojica pripadnika GUR-a. Nakon incidenta na mjesto događaja počeli su pristizati predstavnici obje službe, a stigli su i istražitelji Državnog istražnog ureda (SBI).
Suspected Shootout Between SBU and HUR Officers Occurs at Night in Kyiv— Sota News (@sotanews) September 2, 2026
Telegram channels reported gunfire near a residential building on Yuria Shumskoho Street in Kyiv. According to their reports, SBU officers arrived at the location along with Stepan Kaplunov, the deputy… pic.twitter.com/Ilt55zIY1S
Pripadnici SBU-a i GUR-a potom su se dogovorili da isprazne oružje kako bi se mogle provesti istražne radnje, dok je pristup mjestu događaja bio onemogućen osobama koje nisu uključene u istragu. Na mjesto događaja stigao je i zapovjednik Centra za specijalne operacije Alfa SBU-a.
Sukob se povezuje s nestankom zamjenika šefa borbene operacije Ruskog dobrovoljačkog korpusa
Sukob se povezuje s nestankom Stepana Kaplunova, zamjenika zapovjednika za borbene operacije Ruskog dobrovoljačkog korpusa. Taj je korpus objavio da je Kaplunov 1. rujna otet u dvorištu stambene zgrade.
Njegov odvjetnik Taras Borovski objavio je snimku s mjesta događaja i rekao da su policajci stigli u Kaplunov dom, nakon čega su njegovi suborci došli na lokaciju nakon što su dobili upozorenje te su se začuli pucnji.
Državni istražni ured potvrdio je Ukrainskoj Pravdi da je zaprimio prijavu Kaplunovljeva nestanka koju su podnijeli njegovi odvjetnici. Istražitelji utvrđuju treba li slučaj biti upisan u Jedinstveni registar predistražnih postupaka.
'SBU je s GUR-om spriječio napad ruskog FSB-a na jednog čelnika ruskog oporbenog političkog pokreta'
Istodobno, SBU je u srijedu objavio da je zajedno s GUR-om spriječio napad koji je, prema njihovim navodima, pripremao ruski FSB protiv jednog od čelnika ruske oporbene političke organizacije koji je doputovao u Ukrajinu.
"SBU je zajedno s GUR-om spriječio napad koji je ruski FSB pripremao na jednog od čelnika ruskog oporbenog političkog pokreta koji je došao u Ukrajinu kako bi obilježio Dan neovisnosti naše zemlje."
Iz SBU-a su dodali da su u tijeku istražne i operativne radnje, ali nisu iznijeli dodatne pojedinosti. Sličnu je objavu na svojim službenim stranicama imao i GUR, no ona je naknadno uklonjena.
Ukrainska Pravda navodi da zasad nije dobila dodatne informacije od SBU-a ni GUR-a o okolnostima sukoba.
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