Hercegovačke domaćice u punjene paprike ne stavljaju rižu: Ovaj sastojak čini ih sočnijima

Ilustracija: Emica Elvedji/PIXSELL

Punjene paprike ne moraju sadržavati rižu da bi bile sočne i ukusne, a hercegovačke domaćice u nadjev umjesto nje dodaju sastojak koji je nekoć bio u gotovo svakoj smočnici.

Podijeli

Oglas

Punjene paprike bez riže mekše su i punijeg okusa, a tajna se, prema starom hercegovačkom receptu, krije u sastojku koji se nekoć često koristio, dok se danas uglavnom baca.

Riža u nadjevu većini je neizostavan dio recepta, no u jednom dijelu Balkana punjene se paprike stoljećima pripremaju na drugačiji način. Recept se prenosio s generacije na generaciju, bez preciznih mjera i kuharica.

Hercegovačke domaćice u mesnu smjesu dodaju sredinu starog kruha, piše Krstarica. Upravo zbog toga nadjev ostaje mekan i topi se u ustima, a jelo se pojede brže nego što ste planirali.

Zašto su ove punjene paprike sočnije od običnih

Tajna je u sredini starog kruha. Dok riža tijekom pečenja upija vodu, namočeni kruh zadržava tekućinu unutar mesa. Nadjev zbog toga ostaje prozračan, a svaki je zalogaj pun soka.

Zato mnoge domaćice smatraju da punjene paprike s kruhom nadmašuju one s rižom. Razlika se, kako navode, osjeti već nakon prvog zalogaja, bez potrebe za dodatnim začinjavanjem.

Postoji još jedan hercegovački trik – suho meso. Žlica sitno nasjeckane domaće pancete ili pršuta pojačava miris mljevenog mesa i daje mu puniji okus.

Starinski hercegovački recept za punjene paprike

Sastojci:

8 do 10 srednjih paprika babura

500 g mljevenog junećeg ili miješanog mesa

70 do 100 g sitno nasjeckane domaće suhe pancete ili pršuta

sredina od 2 deblje kriške starog kruha

1 glavica luka

2 češnja češnjaka

1 jaje

sol i crni papar po ukusu

malo slatke mljevene paprike

malo ulja ili svinjske masti

mesni ili povrtni temeljac za podlijevanje

Priprema

Paprike operite, odrežite im vrhove i uklonite sjemenke. Sredinu kruha prelijte toplim temeljcem ili vodom i ostavite nekoliko minuta da omekša. Potom je dobro ocijedite i izmrvite prstima.

Luk sitno nasjeckajte i kratko popržite na masnoći dok ne postane staklast. U široj posudi pomiješajte meso, luk, nasjeckanu pancetu i namočeni kruh. Dodajte jaje, češnjak, sol, papar i mljevenu papriku, pa sve dobro umijesite rukama.

Smjesu nemojte previše stiskati. Nadjev za punjene paprike treba ostati povezan, ali mekan jer se na taj način tijekom pečenja zadržava sok.

Paprike napunite pripremljenom smjesom, a po želji ih zatvorite kolutom rajčice ili krumpira. Posložite ih u dublju tepsiju ili zemljanu posudu te ulijte temeljac ili vodu do polovice paprika.

Pecite ih u prethodno zagrijanoj pećnici na 200 stupnjeva, između 50 i 60 minuta. Jednom ih okrenite kako bi se ravnomjerno skuhale i dobile lagano zapečenu koricu.

Jelo koje vraća okus stare kuhinje

Najbolji recepti često su nastajali iz nužde. Nekada su domaćice koristile ono što im je bilo dostupno, a danas se tim istim trikovima vraćamo zbog okusa.

Ove punjene paprike ne zahtijevaju komplicirane sastojke ni postupke. Sve se svodi na jedan mali trik koji može napraviti veliku razliku.

Komad starog kruha, malo domaćeg suhog mesa i kvalitetno mljeveno meso dovoljni su za jelo koje podsjeća na okus doma i obitelji.